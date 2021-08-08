BMW X8 M, Nürburgring'de Boy Gösterdi

BMW’nin performans odaklı SUV’si olması planlanan BMW X8 M, Nürburgring’de tozu dumana kattı. Araç 750 beygirlik hibrit motor sistemi ile dikkat çekiyor.

BMW’nin en büyük SUV’si olan X8, ihtişamı ile göz kamaştıran bir araç. Fakat maalesef pek de hızlı değil. Bu sebeple BMW, performans odaklı bir araç olan BMW X8 M'i üreteceğini duyurmuştu. X8’in daha güçlü bir kardeşi olan X8 M’in görüntüleri geçtiğimiz haftalarda internete düşmüştü.

Performans özellikle hakkında bilgi verilmeyen gizemli araç geçtiğimiz gün, efsanevi Nürburgring pistinde ortaya çıktı. Araç kendisinden beklenmeyen bir performans sergiledi.

Kaputun altında 750 beygir var

CarSpyMedia tarafından görüntülenen araç, Nürburgring’teki test sürüşü sırasında bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aracın kapılarında ve camlarında, X8 M’in hibrit olduğunu belirten işaretlerin yer alması da şaşırttı. Pek çok otomobil tutkunu BMW X8 M’in oldukça güçlü bir motorla geleceğini tahmin ediyordu ancak kimse hibrit olabileceğini düşünmemişti.

Pistteki hız turlarının ardından araçla ilgili farklı bilgilerde ortaya çıktı. Bu bilgilere göre araç 4.4 litrelik bir V8 motor ve bir elektrik motorundan güç alıyor. Bu iki motorun sağladığı toplam güç ise 750 beygir civarında. Ortaya çıkan bilgilere göre BMW X8 M, BMW’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü SUV olacak. Yine aynı doğrultuda en pahalı SUV olacağını da tahmin etmek güç değil.

Klasik bir X serisi değil

X8 M’in ortaya çıkan fotoğrafları ve pistteki durumuna bakılırsa, bu araç kesinlikle klasik bir X serisi olmayacak. Aracın tasarımı bilinen X serisi araçların daha modern ve daha lüks hali gibi duruyor. Her ne kadar performans odaklı olsa da BMW’nin bu araçta konforu da ön plana koyacağını unutmamak lazım. Aracın bugüne kadarki en pahalı SUV olma ihtimalini de hesaba katarsak, bu aracın X serisinin “kralı” olma ihtimali çok yüksek.

Aracın çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat bazı kaynaklar aracın 2022’nin ikinci çeyreğinde çıkış yapabileceğini söylüyor.