İnternetin şimdikinden çok farklı göründüğü 2000'li yılların başında hizmet vermeye başlayan efsane platform bobiler.org, yayınlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şimdilerde günümüzün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ve her türden içeriğe pat diye ulaştığımız sosyal medya mecraları, her zaman burada değildi. İnternetin çok daha yavaş, çok daha 'keşfetmeye açık' ve daha az popüler olduğu dönemlerde, farklı konsepleriyle kullanıcıları bir araya getiren birbirinden farklı platformlar vardı.

Günümüzde hala yayın hayatına devam eden bu platformlardan en keyiflilerinden biri de şüphesiz bobiler.org'du. Her ne kadar son yıllarda eskisi kadar popüler olmasa da, 'bobilerin' çeşitli fotomontajlar ya da kendi deyimleriyle 'monteler' yaparak paylaştığı bu eğlenceli platformdan takipçilerini üzecek bir haber geldi.

15 yıllık yolculuğa 'uzun bir süre için' ara veriliyor

Bobiler.org'un Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ile duyurulan habere göre platformun internet sitesi 26 Mart tarihinde kapanacak, sosyal medya hesapları ise daha az sıklıkta paylaşım yapacak.

Açıklamada yayınlarına 'muhtemelen uzun bir süre için' ara verdiklerini açıklayan Bobiler.org'un bu uzun süreden kastı ne bilemiyoruz; yayınlara bir gün tekrar başlanır mı onu da bilemiyoruz ancal şimdiye kadar internette karşımıza çıkardıkları sayısız eğlenceli 'monte' için hem kendilerine hem de bu platformda yer alan herkese teşekkür ederiz.