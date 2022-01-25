Havacılığın en köklü isimlerinden Boeing, dünyanın ilk tam otonom uçan taksisini üretmeyi hedefleyen girişime 450 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirket, yılda 14 milyon uçuşu hedefliyor.

On yıllar önceki bilim kurgu filmlerinde dahi gördüğümüz uçan taksiler halen dünyamızda somut bir yer edinememiş olsa da bunu gerçeğe dönüştürecek bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dev isimlerin de dahil olduğu bu alanda bir yanda Hyundai, diğer yanda da Toyota gibi şirketler kendi modellerini geliştirmeye devam ediyor.

Havacılık dünyasının en köklü isimlerinden birisi olan Boeing de bugün geleceğe yönelik bazı işaretler sunan büyük bir yatırıma imza attı. Şirket, Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren hava taksisi girişimi Wisk’e 450 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Girişim, ABD’de sertifikalı ilk otonom ve tamamen elektrikli yolcu taşıyan küçük bir uçağı geliştirmeyi hedefliyor.

Hedef, ilk otonom uçan taksiyi üretmek:

Wisk ve Boeing’e geliştirilen uçan taksilerin en önemli bileşeni, otonom kabiliyeti olacak. Boeing’in stratejiden sorumlu üst düzey yöneticisi Marc Allen, yaptığı açıklamada otonomluğun bir anahtar olduğunu ve doğrudan otonoma yönelmenin ilk ilkeleri olduğunu belirtti. Wisk temsilcisi de yaptığı açıklamasında piyasadaki ilk uçan taksi olmayacaklarını kabul ettiklerini, fakat tamamen otonom bir uçuşla pazara giren ilk girişim olacaklarını ifade etti.

Wisk, ticari olarak ne zaman otonom uçan taksi hizmeti vermeye başlayacaklarına dair bir öngörü ya da plan paylaşmadı. Fakat şirket, dilediği sertifikayı aldıktan sonra beş yıl içinde 40 milyondan fazla kişiye hizmet edecek, yılda toplam 14 milyondan fazla uçuşu öngördüğünü açıkladı. Yatırım duyurusunun yapıldığı gün rakip girişimlerin de hisse değerleri artışa geçti.