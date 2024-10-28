Boeing'in yeni CEO'su Kelly Ortberg, firmanın uzay departmanını satmayı amaçlıyor.

Son dönemde uzay çalışmalarında işler istediği gibi gitmeyen Boeing, bu alandaki çalışmalarına son verip uzay departmanını satma yoluna gidebilir. Gerek astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldığı Starliner görevi gerekse de yakın zamanda uzayda infilak eden uydu haberlerle günden olan Boeing'in ağustos ayında iş başı yapan CEO'su Kelly Ortberg, uzay departmanının satılmasını planlıyor.

Ortberg, "Daha az şey yapıp daha iyi yapmamız daha çok şey yapıp (hepsini) iyi yapmamamızdan iyidir." ifadesini kullandı. Boeing CEO'su, "Şüphesiz ki ticari uçaklar ve savunma sistemlerinden oluşan ana faaliyet alanımız uzun vadede Boeing Şirketi'nde kalacak ancak verimliliğimizi arttırabileceğimiz ya da ana hedefimizden bizi uzaklaştıran bazı yan alanlar da olabilir." şeklinde konuştu.

Boeing uzay çalışmalarını tamamen bırakmayacak

Öte yandan Boeing, uzay departmanını satsa bile Space Launch System (Uzay Fırlatma Sistemi-SLS) üzerindeki rolünden vazgeçmeyecek. SLS görevi, çok uzun bir süreden sonra astronotların yeniden Ay'a ayak basmasını sağlayacak. Ayrıca firmanın ticari ve askeri uydu departmanları da satılmayacak.

Ortberg ilerleyen dönemde firmada önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Son dönemde büyük kayıplar yaşayan Boeing, son çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar etmişti. Firmanın 2025'te de para kaybetmeye devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Boeing'in ticari uçakları için de işler pek iyi gitmiyor. 737 Max tipi uçakların karıştığı kazalar nedeniyle mahkemeye çıkan Boeing, sahtekarlık suçlamalarını kabul etmişti.