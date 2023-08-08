Özellikle kış aylarında görülmesine rağmen pek çok farklı nedene bağlı olarak oluşabileceği için aslında her mevsimde yaşayabileceğiniz boğaz yanması, hayat kalitenizi düşüreceği gibi birçok hastalığın da habercisi olabilir. Gelin boğaz yanmasına ne iyi gelir, neden olur ve en önemlisi nasıl geçer tüm detaylarıyla görelim.

Eminiz neredeyse tüm okuyucularımız başlığı gördüğü anda yaşamıyor olsa bile boğaz yanması hissinin rahatsızlığıyla ürpermiştir. Normal, çünkü bu rahatsızlık yaş fark etmeksizin herkeste bir dönem ortaya çıkabiliyor. Mevsimsel geçiş nedeniyle özellikle kış aylarında daha sık görülüyor olmasına rağmen pek çok farklı nedeni olduğu için güzelim sıcak bir yaz sabahı da boğaz yanması ile uyanabilirsiniz.

Merak etmeyin, çoğu zaman boğaz yanması son derece basit bir nedenden dolayı oluşur ve kendi kendine bile geçer. Ancak bazen farklı hastalıklar nedeniyle oluşur ve bu durumda bazı yöntemler uygulamanız ya da doktora giderek ilaç tedavisi almanız gerekebilir. Yine de genel olarak endişe yaratmayacak bir durum olduğunu söyleyebiliriz. En iyisi gelin boğaz yanmasına ne iyi gelir, neden olur, nasıl geçer gibi merak edilen sorulara yakından bakalım.

Kısaca tanımlayarak başlayalım; Boğaz yanması nedir?

Boğazınızda bir şeyler içerken, yerken, yutkunurken ve hatta ileri seviyelerde nefes alırken oluşan acı hissi boğaz yanması olarak adlandırılır. Pek çok farklı hastalığın bir semptomu olarak ortaya çıkabileceği gibi, herhangi bir hastalık olmadan da yalnızca boğaz yanması olarak kendini gösterebilir. Çoğu zaman zararsız bir durum olarak görülür.

Boğaz yanmasına eşilik eden belirtilerden bazıları:

Öksürük

Burun akıntısı

Boğaz akıntısı

Seste kısılma

Gözlerde kızarma

Ateş

Kırmızı ya da beyaz renkte bademcikler

Boğazda kırmızı noktalar

Boyunda şişme

Balgam

Salya akıntısı

Genel olarak kişide boğaz yanması ile birlikte görülen belirtilerden en yaygın olanları bu şekilde. Elbette tüm bu belirtilerin mutlaka görülmesi beklenmez ancak genel olarak boğaz yanmasının nedeni bakteriyel ya da viral bir enfeksiyon olduğu için bu belirtiler de ortaya çıkacaktır.

Boğaz yanması neden olur? İşte boğaz yanmasının neyin belirtisi olduğunu gösteren hastalık ve durumlardan bazıları:

Farenjit

Bademcik iltihabı

Reflü

Soğuk algınlığı ve grip

Alerji

Sigara kullanımı ya da pasif içicilik

Farenjit:

Boğaz yanmasının en yaygın nedenlerinden bir tanesi olan farenjit, yutak bölgesinin iltihaplanması ile oluşur. Daha sık kış aylarında görülse de çok konuşulan meslek sahiplerinde, sigara içenlerde, alerjisi olanlarda, reflüsü olanlarda, yeterli sıvı tüketmeyenlerde ve çok sıcak ya da çok soğuk içecek tüketenlerde yaygın olarak görülür. En sık görülen farenjit belirtileri şu şekilde:

Burun akıntısı

Boğazda yanma

Yutkunma güçlüğü

Ateş

Boğazda tıkanma hissi

Halsizlik

Öksürük

Bademcik iltihabı:

Tonsilit olarak da adlandırılan bademcik iltihabı, boğazımızdaki ilk savunma hattı olan bademciklerde oluşan virüs ya da bakteri kaynaklı enfeksiyondur. Çocuklarda daha sık görülse bile yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. En sık görülen bademcik iltihabı belirtileri şu şekilde:

Baş ağrısı

Şişmiş bademcikler

Boyun ve çene altında şişlik

Bademcik üzerinde sarı ve beyaz lekeler

Kulak ağrısı

Yutma güçlüğü

Seste kısılma

Yutma sırasında acı hissi

Kötü ağız kokusu

Boğaz ağrısı

Bulantı

Boğaz yanması

Kusma

Yüksek ateş

Geniz akıntısı

Öksürük

Halsizlik

Yorgunluk

Reflü:

Gastroözofageal reflü hastalığı olarak da adlandırılan reflü, mide sıvısının yemek borusundan yukarı çıkması durumudur. Herkes zaman zaman bu durumu yaşıyor olsa bile obezite, gebelik, öne eğik durma, aşırı baharatlı yeme gibi durumlarda reflü kaçınılmaz olabilir. En sık görülen reflü belirtilerinden bazıları şu şekilde;

Sürekli geğirme hissi

Midedekilerin ağza gelmesi

Öksürük

Karnın üst bölgesinde yanma

Seste kısılma

Yutma güçlüğü

Kötü ağız kokusu

Yutkunurken ağrı

Diş çürükleri

Boğaz tahrişi

Soğuk algınlığı ve grip:

Soğuk algınlığı ve grip belki de açık ara boğaz yanmasının en yaygın nedenidir. Viral bir enfeksiyon ile oluşan bu hastalıklar direkt olarak boğazımızda kendini belli eder. Öksürük ve burun akıntısı zaten vazgeçilmez eşlikçi belirtilerindendir. Genel olarak kış aylarında kendini gösterse bile maalesef olur olmadık zamanlarda da ortaya çıkabilir.

Alerji:

Alerji, kişinin patojen olmamasına rağmen herhangi bir maddeye karşı aşırı reaksiyon göstermesi durumudur. Özellikle bahar aylarında pek çok kişide yaygın olarak görülür çünkü polen alerjisi son derece yaygındır. Bunun dışında kişiye özel durumlar da oluşabilir. En sık görülen alerji belirtilerinden bazıları şu şekilde;

Burun tıkanıklığı

Boğaz yanması

Burun akıntısı

Boğazda ağrı

Tat almada bozulma

Seste kısılma

Huzursuz uyku

Gözde kaşıntı

Horlama

Gözde kızarma

Boğazda kuruluk

Sigara kullanımı ya da pasif içicilik:

Evet, biz yazmaktan bıktık tiryakiler içmekten bıkmadı. Sigara boğaz yanmasına da neden oluyor. Zaten niye olmasın ki? Boğazınızdan ciğerinize yanık duman çekiyorsunuz elbette yanacak. Kötü olan ise içmiyor olsanız bile pasif içicilik nedeniyle de bu sorunları yaşayabilirsiniz. Bir an önce bırakın ve şöyle derin bir nefes alıp sağlığınıza kavuşun.

Gelelim herkesin merak ettiği konuya: Boğaz yanmasına ne iyi gelir?

Tuzlu su ile gargara yapın.

Yiyecek ve içecekleri ılık olarak tüketin.

Odanızın havasını nemlendirin.

Papatya, ıhlamur, melisa gibi bitki çayları için.

Acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun.

Alkol tüketimini sınırlandırın.

Sigara içmeyin.

Çok konuşmayın.

Boğaz yanması hissettiğiniz durumlarda yaparsanız kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz yöntemler bu şekilde. Maddelerin hepsi aslında ortak bir noktaya değiniyor; boğazınızı tahriş etmeyin, ılık tutun, nemli tutun ve yormayın. Bu noktalara dikkat ederseniz kolay kolay boğaz yanması yaşamazsınız.

Peki tam olarak boğaz yanması nasıl geçer?

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemler emin olun daha uygular uygulamaz etkisini gösterecek ve boğaz yanmanızın acısını bir nebze olsun azaltacaktır. Ancak tam olarak nasıl geçer sorusunun bir yanıtı maalesef yok. Çünkü geçme durumu, neden ortaya çıktığına göre değişir. Hastalık kaynaklı ise iyileşmeli, bir etken kaynaklı ise o etkenden uzak durmalısınız. Yani önce neden olduğunu bilmelisiniz.

Ne zaman doktora gitmek gerekiyor?

Boğaz yanmasının sık sık yaşanan ve genel olarak zararsız görülen bir durum olduğundan bahsetmiştik. Fakat eğer ateşiniz çok yüksekse, nefes alırken zorluk yaşıyorsanız, tükürüğünüzde kan gördüyseniz ya da bunların hiçbiri olmasa bile bu durum iki haftadan uzun sürdüyse mutlaka uzman bir hekime giderek muayene olmalısınız.

Pek çok farklı hastalık nedeniyle ortaya çıkabilen bir rahatsızlık olan boğaz yanmasına ne iyi gelir, neden olur, nasıl geçer gibi merak edilen soruları yanıtladık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi boğaz yanması konusunda da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.