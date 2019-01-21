MIT'den Elektrikli Araçların Pil Ömrünü Uzatacak Araştırma

Boğaziçi Üniversitesi ve MIT, ortak yürüttükleri araştırmayla otomobillerde pil ömrünü uzatacak bir çalışmaya imza attı.

Dünyanın en büyük ve saygın bilim, mühendislik ve yapay zeka odaklı enstitülerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi ile ortak geliştirdiği projeyle, elektrikli araçlarda kullanılan pillerin depoladığı enerji miktarını artırmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri, yeni dönemde desteklenecek olan projeler arasına Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Gülin Vardar’ın "Cold Sintering: a Novel Solidification Technique for Solid-State Batteries" başlıklı araştırmasını da ekleyerek, en az 3 yıl boyunca finanse edilecek projenin onayını almış oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği ve Fizik Bölümü’nden mezun olan Gülin Vardar, sonraki dönemde doktora çalışmaları için Japonya'da ve Amerika'da MIT'de çalıştı. 2018 yılından beri sıvı piller yerine katı elektroitli piller kullanılması üzerine çalışmalar yürüten Vardar, yeni dönemde MISTI projesiyle adından sıkça söz ettirecek gibi.

İşte Vardar'ın konuyla ilgili açıklamaları:

’Katı pillerin enerji depolama hacmi sıvı elektrolitli Li-iyon pillerin iki katı ama şarj olma hızı Li-iyon pillerin yüzde biri. Bir başka deyişle çok yavaş şarj oluyorlar. Benim çalışmalarım katı pillerin şarj olma hızını en az sıvı elektrolitli piller kadar yapabilmek üzerine...

Pilin içinde katmanlar ve katmanlar arasında da arayüzler var. Eğer lityum iyonları bu arayüzlerden çabuk geçebiliyorsa pil çabuk şarj olabiliyor demektir. MIT ile yaptığım araştırmalarda gördüm ki katı arayüzlerinde büyük rezistanslar oluyor ve pil çabuk şarj olmuyor. Benim amacım yeni teknikler kullanarak arayüzlerdeki lityum geçişlerini hızlandırmak.