Bose, sporcular için özel olarak tasarlanan ve kancalı bir yapıya sahip olan yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. "Sport Open" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklık, 8 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Ocak ayında piyasaya sürülecek ürün, şu an için ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor.

Pek çok tüketicinin Apple aracılığıyla tanışma imkanı yakaladığı ses sistemleri üreticisi Bose, "Sport Open" olarak isimlendirdiği kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Spor yapan tüketicilere odaklanarak tasarlanan kablosuz kulaklık, kulakiçi kulaklıklarda yaşanabilen düşme sorununu ortadan kaldıracak kanca sistemiyle birlikte geliyor.

Sporcular için oluşturulan diğer kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi Bose Sport Open da IP4X sertifikasına sahip. Böylelikle suya karşı dirençli olan kulaklık, kaba bir görünüşe sahip olsa da sadece 14 gramlık ağırlığıyla varlığını hissettirmiyor. Ancak bu kablosuz kulaklık, tasarımı gereğince aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Ancak Bose yetkilileri, kablosuz kulaklığın performans açısından tüm beklentileri karşılayacağını ifade ediyor.

Bose Sport Open, 8 saatlik kesintisiz kullanım imkanı sunuyor

Bose'un yeni kablosuz kulaklıkları, özel bir mikrofon sistemine sahip. Bu sistem, yapılan aramalar sırasında sesin rüzgardan etkilenmesinin önüne geçiyor. Ayrıca şirket, bu kablosuz kulaklıkların 8 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunacağını söylüyor. Ancak Bose Sport Open'ı kutulu kulaklıklarla karıştırmamak gerekiyor. Ürünün şarjı bittiğinde, bir powerbank ya da prize ihtiyaç duyacaksınız. Bose'a göre sadece 30 dakikalık şarj, kablosuz kulaklığın 3 saate kadar kullanılmasını sağlıyor. Open Sport'un tam şarj süresi ise 2 saat.

Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan kablosuz kulaklık, sol tomurcuğunda sesli asistan entegrasyonunu çalıştıran bir butona sahip. Sağ tomurcukta bulunan buton ise müzik çalmaya, dinlenen şarkının değiştirilmesine ve çağrıların yanıtlanmasına imkan tanıyor. An itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabilen Bose Sport Open'ın, şu an için sadece siyah rengi bulunuyor. Ocak ayı içinde çeşitli ülke pazarlarında satışa sunulacak kablosuz kulaklığın fiyatı ise 200 dolar (yaklaşık 1.500 TL + vergiler) olarak açıklandı.