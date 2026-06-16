Xiaomi Redmi'nin kulak üstü kablosuz kulaklığı Headphones Neo, Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı.

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Redmi, özellikle sunduğu uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye’deki kullanıcıların büyük ilgisini çekmeyi başarıyordu. Yalnızca akıllı telefonlar değil, aynı zamanda farklı kategorilerden ürünlerini de görüyorduk. Bunlardan biri de kulaklıklardı. Şimdi ise yeni kulaklık Redmi Headphones Neo, Türkiye’ye geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Redmi Headphones Neo modeli, kulak üstü tipte bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, gelişmiş özellikleri çok da pahalı olmayan bütçe dostu fiyata sunmasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Redmi Headphones Neo Türkiye fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı Headphones Neo, Türkiye’de 3.499 TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Cihazı Xiaomi’nin resmî sitesi üzerinden “Obsidyen Siyah” ve “Kum Beyazı” olmak üzere toplamda 2 renk seçeneğiyle şu anda satın almanız mümkün.

Redmi Headphones Neo, 40 mm’lik sürücüler ile güçlü bas ve üst düzey performans sergileyebilen bir kulaklık. Cihazda 42 dB’e kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Kayıpsız dinleme için Hi-Res kablolu ses, net aramalar için yapay zekâ destekli gürültü azaltma gibi özellikleri var. Kulaklıkların 72 saatlik pil ömrüyle geldiğini de ekleyelim.