Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Çok Uygun Fiyata 72 Saat Pil Ömrü, Gelişmiş ANC Sunan Kulaklık Xiaomi Redmi Headphones Neo Türkiye'de: İşte Fiyatı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi Redmi'nin kulak üstü kablosuz kulaklığı Headphones Neo, Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı.

Çok Uygun Fiyata 72 Saat Pil Ömrü, Gelişmiş ANC Sunan Kulaklık Xiaomi Redmi Headphones Neo Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Redmi, özellikle sunduğu uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye’deki kullanıcıların büyük ilgisini çekmeyi başarıyordu. Yalnızca akıllı telefonlar değil, aynı zamanda farklı kategorilerden ürünlerini de görüyorduk. Bunlardan biri de kulaklıklardı. Şimdi ise yeni kulaklık Redmi Headphones Neo, Türkiye’ye geldi.

Redmi Headphones Neo modeli, kulak üstü tipte bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, gelişmiş özellikleri çok da pahalı olmayan bütçe dostu fiyata sunmasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

İçerikten Görseller

Çok Uygun Fiyata 72 Saat Pil Ömrü, Gelişmiş ANC Sunan Kulaklık Xiaomi Redmi Headphones Neo Türkiye'de: İşte Fiyatı
Ekran Resmi 2026-06-16 10.30.22
re

Redmi Headphones Neo Türkiye fiyatı ve özellikleri

Ekran Resmi 2026-06-16 10.30.22

Xiaomi Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı Headphones Neo, Türkiye’de 3.499 TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Cihazı Xiaomi’nin resmî sitesi üzerinden “Obsidyen Siyah” ve “Kum Beyazı” olmak üzere toplamda 2 renk seçeneğiyle şu anda satın almanız mümkün.

re

Redmi Headphones Neo, 40 mm’lik sürücüler ile güçlü bas ve üst düzey performans sergileyebilen bir kulaklık. Cihazda 42 dB’e kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Kayıpsız dinleme için Hi-Res kablolu ses, net aramalar için yapay zekâ destekli gürültü azaltma gibi özellikleri var. Kulaklıkların 72 saatlik pil ömrüyle geldiğini de ekleyelim.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Huawei, Babalar Günü'ne Özel Kampanya Başlattı: Birçok Üründe İndirim ve Hediye Var!

Huawei, Babalar Günü'ne Özel Kampanya Başlattı: Birçok Üründe İndirim ve Hediye Var!

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!

Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de: İşte Fiyatları

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de: İşte Fiyatları

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Kablosuz Kulaklık Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com