Boy uzunluğu, kimi insan için o kadar önemli olmasa da kimisi için de çok önemli. Öyle ki bilim bile insanları boy uzunluğuna göre mutlu, mutsuz diye kriterlere ayırır olmuş!

Fiziksel bir görüntüden ibaret olarak düşündüğümüz boy uzunluğu, aslında çevremizdeki dinamikleri şekillendiren önemli bir faktör.

Peki ama mutluluk düzeyinin boy uzunluğu ile ilgisi ne?

Boy uzunluğu, sağlık üzerinde pek çok farklı etkisi olan bir faktör.

Kısa boylular için üzülerek söylemeliyiz ki bazı araştırmalara göre uzun boylular, epey bir avantaja sahip. Çünkü bu bireylerin daha düşük kalp hastalığı riski taşıdığı, ancak daha fazla kansere yakalanma ihtimallerinin olduğunu ortaya çıkmış.

Tabii bunlar işin sağlıksal boyutu. Psikolojik olan kısmı ise daha şaşırtıcı. Çünkü boy uzunluğu ve mutluluk arasındaki ilişkinin karmaşık olduğu bir gerçek. Daha uzun boylu kişiler, sağlık açısından daha az risk altında olsalar da fiziksel rahatsızlıklar, günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar gibi faktörler de mutluluklarını etkileyebilir.

Boy uzunluğunun mutluluk üzerindeki etkilerini anlamak için toplumsal faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Boy, toplumların kültürel normları ve estetik algılarıyla bağlantılı. Tarihsel olarak uzun boylu insanlar, genellikle "ideal" olarak kabul edilmiş ve toplum içinde genellikle daha fazla saygı görmüşler. Bu tür toplumsal yargılar, uzun boylu bireylerin daha fazla sosyal kabul gördükleri ve kariyerlerinde daha başarılı olma eğiliminde oldukları anlamına gelebilir.

Mesela yıllar önce yapılan bir çalışma, 182 santimetre veya daha uzun boylu insanların ömür boyu ortalama 100.000 dolar daha fazla kazandıklarını ortaya koymuştu. Nedeni bilinmese de uzun boylu kişiler, genelde daha fazla güven ve prestijle ilişkilendiriliyor. Bu da onların kendilerini daha değerli hissederek daha mutlu olmalarını sağlıyor.

Mutluluk, pek çok değişkene bağlı olsa da araştırmalar, kesin bir sonucu olmamakla birlikte uzun boylu insanların hayatta daha pozitif ve ayrıcalıklı hissettiklerini destekliyor. Tabii unutmamak gerekir ki uzun ya da kısa olmak, kişisel bir seçim olmadığı gibi mutluluğun da tek anahtarı değil.

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