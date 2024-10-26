Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da kapış kapış giden ürünler neler? Sepetinize eklemek isteyebileceğiniz ve çok satan pek çok ürünü listeledik.

Bu hafta Amazon'da farklı kategorilerde pek çok ürün tercih edildi. Termostan güvenlik kamerasına, kulaklıktan şarj adaptörüne kadar pek çok ürünü içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Bu hafta çok satan ürünler ise şöyle:

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde sıcak ve soğuk içeceklerinizi saatlerce sıcak tutabileceğiniz Stanley termos, epey bir dayanıklı. Sızdırmaz kapağı, içeceklerinizi dökme ve sızdırma korkusu olmadan yanınızda taşıyabilmenizi sağlıyor.

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Xiaomi Smart Band 9, 1.62 inç AMOLED ekranı, 21 güne varan pil ömrü ve 150’den fazla spor modu ile dikkat çeken şık bir bileklik. Uyku, stres ve kalp takibi gibi özellikler sunan bu model, hem gündelik kullanım hem de suya dayanıklılık gibi özelliklerle güçlü bir fiyat-performans ürünü.

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Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör, kompakt boyutuna rağmen iki cihazı aynı anda şarj edebilen güçlü bir adaptördür. USB-C PD 3.0 destekli 35W çıkış sunan bu adaptör, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi çeşitli cihazlarla uyumludur. Aynı anda hızlı ve güvenli şarj sağlarken yüksek kaliteli malzemeleri ve taşınabilir boyutuyla seyahat dostu bir çözüm sunar. Hem pratik hem de güçlü bir şarj adaptörü arayanlar için ideal bir seçenektir.

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Huawei Freebuds SE 2, hafif bir yapıya sahip ve ergonomik bir tasarım sunan kablosuz kulaklık modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tek şarjla 9 saate kadar, şarj kutusuyla ise toplamda 40 saat kullanım sağlayan kulaklık ile müziklerinizi şarj derdi olmadan dinleyebilirsiniz. Bluetooth 5.3 bağlantısı sunan kulaklık, IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

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Xiaomi Mi TV Stick 1080p, taşınabilir ve kompakt bir medya oynatıcı olarak karşımıza çıkıyor. Full HD çözünürlük desteği ile akıcı bir izleme deneyimi sunan cihaz, Android TV işletim sistemi sayesinde çeşitli uygulamalara erişim sağlıyor. Google Asistan ve Chromecast desteği bulunan bu model, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özellikleriyle de farklı cihazlarla kolayca entegre edilebiliyor.

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Samsung Galaxy A35 5G, geniş ekranı ve 5G desteğiyle dikkat çeken bir akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlüklü 6.5 inç ekranı ve yenilenen işlemcisiyle günlük kullanımlar için yeterli performans sağlıyor. Cihaz, 5000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım sunarken, yüksek çözünürlüklü ana kamerası sayesinde çeşitli çekim modlarına erişim imkânı tanıyor.

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Xiaomi Akıllı Kamera, 1080p çözünürlük desteğiyle iç mekan güvenliği için geliştirilmiş bir Wi-Fi kamera olarak karşımıza çıkıyor. Hareket algılama, gece görüşü ve 360 derece dönebilme özellikleri ile alanı geniş bir şekilde izleme imkânı sunar. Çift yönlü ses desteği sayesinde kameraya bağlı cihazlarla karşılıklı sesli iletişim sağlanabilir. Cihaz, depolama için bulut hizmetleri ve microSD kart desteği sunarak video kayıtlarını güvenli bir şekilde saklama imkânı tanır.

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Bosch DIY Tornavida Seti, 46 parça içeriğiyle çeşitli tamir ve montaj işlerinde kullanıma uygun bir set olarak karşımıza çıkıyor. Set, farklı uç seçenekleri ile çeşitli vidaların sıkılması veya sökülmesi için geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sağlarken dayanıklı malzemeleri ile de güvenilir bir performans sunar. Her bir parça, düzenli bir şekilde saklanabilmesi için pratik bir kutu içerisinde yer alıyor.

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12V elektrik prizine takılarak standart bir araba lastiğini 3-5 dakika içinde şişiren bu hava kompresörü, gündüz ve gece kullanılabilen dijital ekranı ile farklı basınç ölçü birimleri sunuyor. Önceden ayarlanan basınca ulaştığında otomatik kapanma özelliği, aşırı şişirme riskini ortadan kaldırır. Sedan, SUV, ATV ve bisiklet gibi çeşitli araçlar için uygundur ve ek 3 nozul içerir. Ayrıca gece acil durumlar için LED ışıklar ile birlikte, uzun kablosu sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

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Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3, taşınabilirliği ön planda tutan ince ve hafif bir güç kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. 10,000 mAh kapasiteli bu powerbank, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için yeterli şarj sunarak günlük kullanıma uygun bir seçenek oluşturuyor. USB-C ve USB-A çıkışları sayesinde aynı anda birden fazla cihazı şarj etme imkânı tanırken hızlı şarj desteği ile zaman kazandırıyor. Ayrıca şarj durumu göstergesi ile kalan güç seviyesini kolayca takip etmek mümkün.

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