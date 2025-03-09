Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

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Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte menzil genişleticiden klavyeye, monitörden mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 09.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TP-Link TL-WA854RE N300 Menzil Genişletici

TP-Link TL-WA854RE N300 Menzil Genişletici

300 Mbps veri aktarım hızı ve kolay kurulumu ile listemizin ilk sırasında yerini alan menzil genişletici, 399,00 TL fiyata sahip.

Kullanıcı yorumu:

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SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

60 milyon tıklama ömrüne sahip SteelSeries Rival 3, 200 ile 8500 CPI arasında ayarlanabilir DPI ve 60 milyon tıklama ömrüyle uzun süreli kullanıma imkân tanıyor. Mouse’u 1.179,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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Klasse Classic Mouse Pad

Klasse Classic Mouse Pad

209,90 TL fiyata sahip Klasse mouse pad, 90x40 cm büyük boyutuyla size kullanım kolaylığı sağlarken, uygun fiyatıyla da bütçenizi zorlamayacak.

Kullanıcı yorumu:

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OBEV Taşınabilir Laptop Standı

OBEV Taşınabilir Laptop Standı

10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrılarınızda azalmaya neden olabilir. Altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını da sağlayacak bu ürün, 189,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

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TP-Link Archer VX1800v Modem Router

TP-Link Archer VX1800v Modem Router

Yeni Nesil Wi-Fi 6 ile donatılmış modem hem kolay kuruluma hem de evinizin her odasında yüksek çekim gücüne sahip. Ürün, %8 Prime fırsatıyla 2.508,43 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

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Samsung Odyssey G3 G30D Oyuncu Monitörü

Samsung Odyssey G3 G30D Oyuncu Monitörü

27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 180 hz yenileme hızı ve AMD FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Samsung Odyssey G3, 5.199,00 TL fiyatıyla oyunseverlerin tercihi oluyor.

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Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

LIGHTSYNC teknolojisi yeni nesil RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, sıvı dökülmelerine karşı dayanaklı olarak tasarlanmış. Ayrıca dahili bilek desteği ve ayarlanabilir ayaklarıyla oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, 1.695,00 TL fiyatıyla çok satanlar arasında.

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Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Tek dokunuşla Espresso, Latte, Cappuccino gibi sıcak ve soğuk kahveleri yapabilen Nespresso kahve makinesi, otomatik süt köpürtme sistemine ve kolay temizlemeye sahip.

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Anker Soundcore Space Q45 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Space Q45 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Aktif gürültü engelleme özelliği, 50 saate kadar çalma süresi ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı ile dikkat çeken Anker Space Q45, Hepsiburada’da 4.999,00 TL’ye satışta.

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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Qozie Araç Içi Uzayan Ayarlanabilir Vantuzlu Telefon Tutucu

Qozie Araç Içi Uzayan Ayarlanabilir Vantuzlu Telefon Tutucu

3.5"- 7" aralığındaki cihazlarla uyumlu olan ve 360 derece dönebilen kola sahip Qozie telefon tutucu, 359,91 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.

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