Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte menzil genişleticiden klavyeye, monitörden mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.
''Bu içerik 09.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
TP-Link TL-WA854RE N300 Menzil Genişletici
300 Mbps veri aktarım hızı ve kolay kurulumu ile listemizin ilk sırasında yerini alan menzil genişletici, 399,00 TL fiyata sahip.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse
60 milyon tıklama ömrüne sahip SteelSeries Rival 3, 200 ile 8500 CPI arasında ayarlanabilir DPI ve 60 milyon tıklama ömrüyle uzun süreli kullanıma imkân tanıyor. Mouse’u 1.179,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Klasse Classic Mouse Pad
209,90 TL fiyata sahip Klasse mouse pad, 90x40 cm büyük boyutuyla size kullanım kolaylığı sağlarken, uygun fiyatıyla da bütçenizi zorlamayacak.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
OBEV Taşınabilir Laptop Standı
10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrılarınızda azalmaya neden olabilir. Altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını da sağlayacak bu ürün, 189,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
TP-Link Archer VX1800v Modem Router
Yeni Nesil Wi-Fi 6 ile donatılmış modem hem kolay kuruluma hem de evinizin her odasında yüksek çekim gücüne sahip. Ürün, %8 Prime fırsatıyla 2.508,43 TL’ye düşmüş durumda.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Odyssey G3 G30D Oyuncu Monitörü
27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 180 hz yenileme hızı ve AMD FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Samsung Odyssey G3, 5.199,00 TL fiyatıyla oyunseverlerin tercihi oluyor.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi
LIGHTSYNC teknolojisi yeni nesil RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, sıvı dökülmelerine karşı dayanaklı olarak tasarlanmış. Ayrıca dahili bilek desteği ve ayarlanabilir ayaklarıyla oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, 1.695,00 TL fiyatıyla çok satanlar arasında.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi
Tek dokunuşla Espresso, Latte, Cappuccino gibi sıcak ve soğuk kahveleri yapabilen Nespresso kahve makinesi, otomatik süt köpürtme sistemine ve kolay temizlemeye sahip.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Anker Soundcore Space Q45 Bluetooth Kablosuz Kulaklık
Aktif gürültü engelleme özelliği, 50 saate kadar çalma süresi ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı ile dikkat çeken Anker Space Q45, Hepsiburada’da 4.999,00 TL’ye satışta.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Qozie Araç Içi Uzayan Ayarlanabilir Vantuzlu Telefon Tutucu
3.5"- 7" aralığındaki cihazlarla uyumlu olan ve 360 derece dönebilen kola sahip Qozie telefon tutucu, 359,91 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: