Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte menzil genişleticiden klavyeye, monitörden mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 09.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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300 Mbps veri aktarım hızı ve kolay kurulumu ile listemizin ilk sırasında yerini alan menzil genişletici, 399,00 TL fiyata sahip.

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60 milyon tıklama ömrüne sahip SteelSeries Rival 3, 200 ile 8500 CPI arasında ayarlanabilir DPI ve 60 milyon tıklama ömrüyle uzun süreli kullanıma imkân tanıyor. Mouse’u 1.179,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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209,90 TL fiyata sahip Klasse mouse pad, 90x40 cm büyük boyutuyla size kullanım kolaylığı sağlarken, uygun fiyatıyla da bütçenizi zorlamayacak.

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10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrılarınızda azalmaya neden olabilir. Altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını da sağlayacak bu ürün, 189,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Yeni Nesil Wi-Fi 6 ile donatılmış modem hem kolay kuruluma hem de evinizin her odasında yüksek çekim gücüne sahip. Ürün, %8 Prime fırsatıyla 2.508,43 TL’ye düşmüş durumda.

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27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 180 hz yenileme hızı ve AMD FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Samsung Odyssey G3, 5.199,00 TL fiyatıyla oyunseverlerin tercihi oluyor.

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LIGHTSYNC teknolojisi yeni nesil RGB aydınlatma sunan Logitech klavye, sıvı dökülmelerine karşı dayanaklı olarak tasarlanmış. Ayrıca dahili bilek desteği ve ayarlanabilir ayaklarıyla oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, 1.695,00 TL fiyatıyla çok satanlar arasında.

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Tek dokunuşla Espresso, Latte, Cappuccino gibi sıcak ve soğuk kahveleri yapabilen Nespresso kahve makinesi, otomatik süt köpürtme sistemine ve kolay temizlemeye sahip.

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Aktif gürültü engelleme özelliği, 50 saate kadar çalma süresi ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı ile dikkat çeken Anker Space Q45, Hepsiburada’da 4.999,00 TL’ye satışta.

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3.5"- 7" aralığındaki cihazlarla uyumlu olan ve 360 derece dönebilen kola sahip Qozie telefon tutucu, 359,91 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.

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