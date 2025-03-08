Son zamanlarda uygun fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının tercihi olan Temu, şimdi de 1.500 TL kupon fırsatıyla yüzleri güldürüyor.

Temu’da aydınlatmadan şarj cihazlarına, araç içi düzenleyicilerden laptop standlarına yüzlerce ürün 1.500 TL kupon fırsatıyla satışta.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ürünü istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürünü Temu’dan 57,01 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Dolap içi, mutfak ya da koridor gibi birçok farklı kullanım alanına sahip, hareketinizle yanıp sönen bu ışığı, 244,81 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Telefon, tablet, saat ya da gözlük gibi küçük işler gerektiren ürünlerle rahatlıkla kullanabileceğiniz tornavida seti, 119,07 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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İster USB bağlantı ile isterseniz de pil ile çalışan masa saati, LED ışıkları sayesinde bulunduğunuz odayı aydınlatıyor. Ürün, 164,45 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Telefon ya da tablet gibi cihazlarınızı yatay ve dikey olarak konumlandırabileceğiniz tutucu, metal bir yapıya sahip. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 112,65 TL.

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Oyuncuların en önem verdiği ürünlerden biri tartışmasız mouse pad’ler. Temu’da satılan bu mouse pad, kaymaz yapıda ve farklı boyut seçeneklerine sahip. Mouse pad, 192,01 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Çok satanlar arasında da yer alan bu ürün, 15W gücünde hızlı şarj yapabiliyor. Farklı markalardaki telefonlarla uyumlu olan bu şarj cihazı, 156,95 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Özellikle aracınız hareket halindeyken içerisindeki eşyalar sabit durmayabilir. Bu da çarpmalara ya da kırılmalara sebep olabilir. Hem bunu önlemek hem de bagajınızın daha düzenli kalmasını sağlamak için kullanabileceğiniz bu ürünü 158,13 TL’ye satın alabilirsiniz.

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180,95 TL fiyata sahip laptop standı; portatif yapısı ve iç taraflarında bulunan yumuşak tutucuları sayesinde kullanıcıların tercihi oluyor.

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Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu ışıklar, RGB renk seçeneklerine sahip. Evinizin havasını değiştirebilecek ışık, 292,52 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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