Hem Tüy Gibi Hafif Hem Çok Güçlü Hem de Uygun Fiyatlı Oyuncu Mouse'u Logitech G305 X Superlight Tanıtıldı

Logitech, inanılmaz hafif tasarımıyla dikkat çeken uygun fiyatlı kablosuz oyuncu mouse'u G305 X Superlight'ı tanıttı.

Bilgisayar aksesuarı deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech, oyunculara yönelik ürünler konusunda da oldukça başarılıydı. Teknoloji devi, şimdi de yepyeni bir oyuncu mouse’u ile karşımıza çıktı. G305 X Superlight ismi verilen kablosuz oyuncu mouse’u tanıttı.

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G305 X Superlight’ı kardeşlerinden ayıran en büyük fark, inanılmaz hafif bir tasarımla gelmesi. Öte yandan Bluetooth desteği ve geliştirilmiş optik sensör gibi iyileştirmelere de sahip.

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Yalnızca 60 gram ağırlığındaki Logitech G305 X Superlight

G305 X Superlight modeli, yalnızca 60 gram ağırlığında bir tasarımla geliyor. Bu da 99 gramlık önceki nesilden neredeyse 40 gram daha hafif demek. Tasarım olarak selefiyle aynı olsa da teknik açıdan değişiklikler var. Cihazda 6 adet programlanabilir düğme bulunuyor. Ayrıca kaydırma tekerleğinin altında bir RGB ışıklandırma da var.

Önceki nesilden en büyük farklarından biri şarj edilebilir olarak gelmesi ve pil ihtiyacını ortadan kaldırması. Ağırlığın bu kadar büyük düşüş yaşamasının en büyük sebebi de bu. Şirketin aktardığına göre ürün, minimum 130 saat pil ömrü sunabiliyor USB-C ile şarj olabiliyor. Sadece 2 dakikalık şarj ile 3.5 saate kadar kullanım süresi de elde edebiliyorsunuz.

Logitech, G305 X Superlight modeli uygun fiyatlı bir oyuncu mouse’u olsa da çok iddialı bir Hero 44K sensörler geliyor. 678’lik maksimum IPS değeri 60 gram ağırlıkla birleştirildiğinde oyunlarda önemli avantaj sağlayabilecek hızlı ve ani hareketleri kolayca yapabiliyorsunuz. Cihazın 79,99 dolar fiyatla satılacağını belirtelim.