Dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden Burger King, ilk vejetaryen şubesini İspanya'da açtı. Satılan hiçbir ürünün et içermediği 'Vurger King' isimli şube, 1 ay boyunca bu şekilde hizmet verecek.

Burger King İspanya, Madrid’de bulunan Paseo del Prado şubesini bir aylığına yüzde 100 etsiz ürünler satacak bir bayiye dönüştürdü. Zincirin resmi İspanyol Twitter hesabından “Vurger King” ismiyle duyurulan şube, bir aylık süre zarfı boyunca sadece etsiz, vejetaryen yemek ve içecek seçenekleri sunacak. Şubeye gidenler, Burger King’in pek çok klasik lezzetinin vejetaryen versiyonlarını deneyimleme şansı elde edecek.

Vurger King projesi için Burger King'in; Unilever’ın sahibi olduğu, menüdeki bitki bazlı alternatifleri de sağlayan Hollandalı marka The Vegetarian Butcher ile işbirliği yaptığı bildirildi.

Arz- talep meselesi

Tamamen yeşil bir temayla dekore edilen şubede müşteriler; tamamıyla vejetaryen olan menüde bitki temelli Whopper, vegan tavuk kanadı ve Long Chicken’ın etsiz versiyonu olan Long Vegetal gibi seçenekler arasından seçim yapabilecek. Şubede satılan bütün ürünler et içermemeleri sebebiyle vejetaryenken, mayonez içermeleri sebebiyle burger ve sandviçler veganlar için uygun değil; ancak vegan olmayan ürünleri de isteğe göre özelleştirip vegan bir hale getirmek mümkün.

Burger King'in İspanya ve Portekiz'deki işletmecisi Restaurant Brands Iberia'nın genel müdürü Borja Hernández de Alba, mağazayı geçici olarak etsiz bir şubeye dönüştürme kararından bahsederken, müşterilerden artık bitki bazlı seçeneklere karşı her zamankinden daha büyük bir talep geldiğini aktardı. Şubeye dair de Alba, “Hem beslenmelerini sebze ürünlerine dayandıran hem de et yiyen ancak tüketimini azaltmak isteyenlere ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın tarihli bir anket, küresel tüketicilerin %42'sinin artık kendilerini et ve süt tüketimini etik, çevresel ve sağlığa bağlı sebeplerle aktif olarak azaltan ‘esneklikçiler’ olarak gördüğünü iddia etmişti. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Burger King’in de bu talebe bu şekilde cevap vermiş olması aslında hiç de şaşırtıcı değil.