Burger King, Brezilya'da ilginç bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında sarhoş veya akşamdan kalma müşteriler, indirimli hamburger yiyecekler. Sarhoşluk durumu, özel bir yüz tanıma sistemi ile tespit edilecek.

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden Burger King, Brezilya'da çok ilginç bir kampanya başlattı. "Hangover Whopper" veya daha anlaşılır olması açısından "akşamdan kalma Whopper" olarak isimlendirilen bu kampanya, alkollü olarak Burger King şubelerine giden kişilere indirim kuponları tanımlanmasını sağlayacak.

Peki Burger King, bir kişinin alkollü olup olmadığını nasıl anlayacak? İşte burası biraz tartışmalı. Burger King, bunun için mobil uygulamasında yeni bir bölüm oluşturdu. Uygulama, buraya girip yüzünü taratan bir kullanıcının alkollü olup olmadığını tespit edecek. Bazı kesimler, bunun bir veri toplama kampanyasından ibaret olduğuna inanıyorlar.

Burger King, neden böyle bir kampanyaya ihtiyaç duydu?

Burger King'in Brezilya'da böyle bir promosyon başlatmasının temel nedeni, yılbaşı kutlamaları. Tabii işin bir de reklam boyutu var. Neticede Burger King, böyle bir kampanya ile dünya genelinde gündem oldu.

Burger King'in yüz tanıma sistemiyle ilgili de biraz bilgi verelim. Kullanıcı, uygulamaya girip selfie çektiği zaman, ne kadar alkollü olduğuna ilişkin 3 kademeli belirleme yapılacak. Bu kademe, Whopper Jr. Double, Whopper veya Whopper Double isimli hamburgerlerden biri için indirim kuponu oluşturulmasını sağlayacak. Müşteri, bu sayede indirimli bir fiyattan hamburger yiyecek. Kampanya, 2 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Burger King'in Hangover Whopper kampanyası için oluşturulan video: