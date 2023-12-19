Çocukluğumuzda reklamlarda, afişlerde ve Burger King restoranlarında yüzünü sıkça gördüğümüz Burger King Kralı'nın birdenbire ortadan kaybolduğunu hiç fark ettiniz mi? Peki ne oldu da bu kral bir anda emekliye ayrıldı?

Marka maskotları, günümüzde karşımıza çok sık çıkmasa da geçmişte sıkça kullanılıyordu. Bazen korkunç bazen de komik olan bu maskotları markalar nedense artık pek kullanmıyor. Bunlardan en büyük örneği de Burger King'in Kralı.

Vücuduna oranla kocaman olan kafası, korkunç gülümsemesi ve sıra dışı reklamlarıyla geçmişte çokça gündem olan bu kral, Burger King'in tanıtım yüzüydü. Haydi gelin, çocukluğumuzun travması olan bu kralın neden ortadan kaybolduğunu sizlere anlatalım:

1970'li yıllarda kralı televizyon ekranlarında yeni yeni görmeye başlamıştık. Ancak o zamanlar gerçek bir insan gibi değildi, karikatürize edilmişti.

Eski versiyonlarıyla karşılaştırıldığında, modern kralın kafasının neden bu kadar büyük olduğu sorusu insanın aklına gelmiyor değil. İlk versiyonları daha normal görünümlü olmasına rağmen, zamanla marka, kralın kafasını büyütmeye karar verdi. Bu maskotun ilk kullanıldığı yıllarda kral kostümü giyen kişilerin balon dağıttığı ve sihir yaptığına dair ilginç olaylar yaşanmış.

Ancak işin korkunç ve garip olan kısmı da kullanılan balonları doldurmak için kralın ağzındaki deliğin kullanılması. O dönemdeki insanlar bu reklam kampanyası hakkında ne düşündü bilinmez ancak o eski dönem reklamların ne kadar garip olduğunu anlayabiliyoruz.

Günümüze yaklaştıkça kral figürleri değişti tabii, daha sonra yavaş yavaş insan versiyonuna evrildi.

Televizyonlarda gayet normal görünen çizimli maskotlar yerine neden bu koca kafalı krala geçildi? Bu sorunun cevabı ise bize göre epey garip. Kendine çarpıcı bir reklam kampanyası arayan Burger King, Crispin Porter Bogusky Ajansı'na başvurmuş. İlham verici ve yaratıcı bir şeyler arayan ajans ekibi ise bir gün eBay'de gezerken bu kafayı bulmuş.

Daha sonra ise bu kafayı satın almışlar ve hatta ajans ekibinden bile saklamışlar. Ofiste sakladıkları kafaya uzun uzadıya bakan ekibin aklına sonunda bu korkunç maskotu kullanmak gelmiş. Burger King'i buna nasıl ikna ettiler bilmiyoruz ancak böylelikle kral doğmuş. 2004'te yayımladıkları reklamda ilk kez bu kralı gösteren Burger King ise sıra dışı bir reklama imza atmıştı.

Sabah uyandığında yanında koca kafalı kralı gören bir adam ve hamburger... Aslında düşünüldüğünde ne kadar korkunç değil mi? Günümüzde bir marka bu tarz reklam yapsaydı eminiz ki linç yerdi. Ancak tabii ki reklamlar dönemden döneme değiştiği için eskilerde bu durum gayet normal karşılanmış.

Kralın 2011 yılında emekliye ayrılma nedeninin cevabı ise epey âşikar.

Bu kralı artık ekranlarda ve Burger King restoranlarında göremememizin sebebi, korkutucu olması. Evet, ne kadar basit bir cevap değil mi? Burger King yöneticilerine bu soru sorulduğunda gerçekten bu cevabı vermişler. Reklam ajansı ve şirket yönetimindeki bir değişiklik, Burger King'in farklı bir yaklaşım benimsenmesine yol açmış.

Hatta bu konuya dair dönemin CFO'su Josh Kobza, "Kadınları ve çocukları korkutup kaçıran ürkütücü kral karakterinden kurtulduk." diye bir açıklama bile yapmış. Fakat işin garibi şudur ki; tam kurtulduk diye düşünürken kral, 2015 yılında tekrar boy göstermeye başlamıştı. Peki neden?

Burger King'in sıra dışı reklamlarından biri olduğunu tahmin ettiğimiz bu olayda kral, ünlü boksçu Floyd Mayweather'a eşlik ederek arka planda korkunç bir şekilde belirmişti. 2015 yılında dünya gündemine bir anda giren bu reklam kampanyası, hem komik hem de korkunç olarak anılmıştı. Zaten kendisini bu reklamdan sonra bir daha da göremedik, umarız da görmeyiz.

Peki, rakibi McDonald's'ın palyaço maskotu neden kaybolmuştu?

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