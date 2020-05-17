Bursa'da Son 75 Yılın Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Bursa’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması ile son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre mayıs ayında görülen en yüksek sıcaklık 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece olarak ölçülmüştü.

Bildiğiniz üzere perşembe gününden beri ülkemizde etkisini hissettiğimiz Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları sonucu Türkiye’nin birçok bölgesinde önceki yıllara oranla daha sıcak bir hava gözlemleniyor. Bu durumun bir sonucu olarak ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre cumartesi günü en yüksek sıcaklık değerinin 35 derece olarak ölçüldüğü Bursa ilimizde, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü. Bunaltıcı havanın hâkim olduğu kentte yaşayan vatandaşların ise bu tarihi sıcaklık rekorundan pek memnun olduğu söylenemez.

Son 75 Yılın Rekoru Kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumuna yönelik kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından beri şehirde mayıs ayı sıcaklık rekorunun 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırıldığı biliniyor. Bugün ise termometrelerin saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdiği Bursa ilinde böylelikle yeni bir sıcaklık rekoru kırılmış oldu. Bununla beraber, kentteki nem oranı ise yüzde 51 olarak kaydedildi. Siz de Bursa ilimizde görülen bu rekor sıcaklık ve yaşamış olduğunuz şehirdeki durum hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.