BYD, geçtiğimiz ay tanıttığı kompakt SUV modeli ATTO 2'yi İtalya'da satışa sundu. Peki bu otomobil, mevcut koşullarda Türkiye'ye gelirse fiyatı ne olur?

Türkiye'de fabrika açacağı açıklanan Çinli otomobil devi BYD, geçtiğimiz ay tanıttığı ATTO 2 modelini Avrupa'da satışa sundu. BYD İtalya'nın internet sitesinde listelenen otomobil, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Kompakt SUV olarak karşımıza çıkan ATTO 2, tasarımıyla da teknik özellikleriyle de büyük ilgi görecek bir otomobil. Üstelik BYD ATTO 2'nin İtalya'da açıklanan fiyatı da hiç fena değil. Gelin hep birlikte önce ATTO 2'nin İtalya fiyatına bakalım ardından da gelmesi hâlinde Türkiye'de kaç paradan satılacağını hesaplamaya çalışalım.

BYD ATTO 2 İtalya fiyatı:

Versiyon Fiyatı Active 29.990 euro Boost 31.990 euro

BYD ATTO 2 Türkiye fiyatı ne olur?

Peki yukarıdaki fiyatlardan yola çıkarak BYD ATTO 2'nin Türkiye fiyatını nasıl hesaplarız? BYD, İtalya ve Türkiye'de ortak modeller satıyor. Bu bağlamda; DOLPHIN üzerinden yola çıkabiliriz. BYD Türkiye, DOLPHIN'i 1.284.500 TL karşılığında satıyor. Bu da bugünün kuruyla 33.850 euro ediyor. BYD İtalya, DOLPHIN içinse liste fiyatı olarak 33.790 euro diyor. Aracın satış fiyatı promosyonlu olarak ise 28.600 euro şeklinde gösteriliyor.

BYD ATTO 2 özellikleri için:

Buradan yola çıkarak, BYD ATTO 2'nin Türkiye fiyatının liste fiyatı üzerinden gidersek İtalya ile aynı rakamlara denk geleceğini söyleyebiliriz. BYD ATTO 2, ülkemizde 1 milyon 380 bin TL civarlarında satılabilir. Promosyon fiyatını hesaba katarsak da Türkiye ile İtalya arasında kabaca yüzde 18 fark görürüz. Bu durumda BYD ATTO 2'nin Türkiye fiyatı, 1 milyon 347 bin TL dolaylarında olacaktır.