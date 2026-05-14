BYD Yeni Akıllı Süspansiyon Sistemi'ni Tanıttı: Dört Tekerleği de Yerden Kesiyor!

BYD bünyesindeki Fang Cheng Bao, araçların dört tekerleğini de bağımsız olarak yerden kesebilen yeni akıllı hidrolik süspansiyon sistemini duyurdu.

BYD'nin alt markası olan Fang Cheng Bao, özellikle arazi ve performans odaklı araçları için geliştirdiği YunNian-P Ultra Akıllı Hidrolik Süspansiyon Sistemi'ni görücüye çıkardı.

Bu yeni sistem, geleneksel süspansiyon anlayışını kökten değiştirerek araçların dört tekerleğini de birbirinden bağımsız şekilde havaya kaldırabilmesine olanak tanıyor.

9 ton kapasite ve krikosuz lastik değişimi

Sistemin teknik detayları kâğıt üzerinde oldukça etkileyici duruyor. Belirtilen verilere göre YunNian-P Ultra sistemi tam 9 tonluk devasa bir kaldırma kapasitesine sahip.

Bu güç sayesinde her bir tekerlek tam 300 mm’ye kadar yükselebiliyor. Sistemin sunduğu toplam süspansiyon hareket mesafesi ise 200 mm olarak açıklandı.

Bu teknolojinin günlük hayattaki en büyük avantajı ise şüphesiz lastik patlamaları sırasında görülecek. Sistem, lastiğin yerle temasını tamamen kesebildiği için araç sahiplerinin artık ağır ve zahmetli krikolarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Araç kendi kendini havaya kaldırarak lastik değişimini son derece kolay ve hızlı bir hâle getiriyor.

