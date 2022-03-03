Californication Şarkısının Klibindeki Oyun, Gerçek Oldu

Red Hot Chili Peppers'ın 23 yıl önce yayımladığı Californication parçasının müzik videosunda gözüken oyun, bir geliştirici tarafından gerçek hayata taşındı. Oyun, Windows ve macOS için yayımlandı.

Kendine has tarzıyla günümüzde de milyonlarca hayranı tarafından dinlenmeye devam eden Red Hot Chili Peppers, 1999 yılında adını tüm dünyaya duyuracak ve bugün de milyonlar tarafından dinlenecek albümü Californication’ı yayımlamıştı. Otherside ve Scar Tissue gibi parçalarla müzik tarihine geçen albüm, aynı isimli parçası Californication ile de grubun ününe ün katmıştı.

Californication parçası ilk yayımlandığında düşük standartlı, basit seviyede bir animasyondan oluşan video oyununa yer veriyordu. Eski PlayStation oyunlarını andıran bu video klibindeki oyun, günümüzde gerçekten de oynanabilir olarak 23 yıl sonra ilk kez yayımlandı. Oyun, elbette albüm ve parçayla aynı ismi taşıyor.

Videodaki bölümler gerçeğe döndü:

Oyun resmi olarak Red Hot Chili Peppers ortaklığıyla yayımlanmadı. Miquel Camps Orteza isimli bağımsız geliştirici, kendisine iki günlük bir challenge yaptı ve bunun sonucunda çıkan ürünü tam ölçekli bir oyuna dönüştürmeye karar verdi. O oyun da yedi bölümden oluşan, her birinde farklı mekaniklerin ve ortamın bulunduğu Californication oyunu oldu.

Miquel, her bir bölümü müzik klibinde gördüğü ve kendisi için etkileyici olan anlardan esinlenerek oluşturdu. Bölümlerden birinde ormanın içinde koşarken diğerinde snowboard yapıyor, bir diğerindeyse araba kullanıyoruz. Her ne kadar günümüz standartlarından uzak bir oyun olsa da biraz nostalji yapmak isteyen ve klipteki oyunu gerçekten deneyimlemek isteyenler, bu bağlantıya tıklayarak oyunu Windows ya da macOS bilgisayarlarına indirebilirler.

Oyuna ilham olan müzik videosu: