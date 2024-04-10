Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan bir adam, evinin önündeki garaj yoluna bıraktığı 2022 GMC Yukon XL’nin, dakikalar içinde çalınmasına engel olamadı ve üstelik bu, hırsızlara yâr ettiği ilk otomobili değildi. Peki bu adam, hırsızlar tarafından alıkoyulan aracını geri almak için ne yapmıştı?

“Evin önünde duran aracı alıp gitmek nasıl bir cesaret?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak Kuzey Amerika'da ve özellikle Kanada'da otomobil hırsızlığının oldukça yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu duruma pek de şaşırmamak gerekir.

Fakat bu hikâyenin sahip olduğu ayrıntılar, basit araç hırsızlıklarından oldukça farklı.

Kanadalı Andrew ve karısı, bir akşam şaşırtıcı bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

Garaj yoluna park ettikleri SUV’lerinin direksiyonu, içe doğru eğilmiş ve sürücü koltuğu da normalden daha gerideydi. Birkaç ay öncesi aynı yerde aynı model SUV’lerini çaldıran çift, tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyordu.

Yeni bir hırsızlık teşebbüsünden şüphelenen Andrew ve karısı, hızlıca bir akşam yemeği yiyip SUV’lerini kaptırmamak için harekete geçmeyi planlamıştı ancak yemekleri bittiğinde her şey çok geçti. Araçları çoktan elden gitmişti.

Kısa bir zaman önce aynı talihsizliği yaşayan Andrew, bu kez çalınan bu SUV’sine iki küçük Apple takip cihazı yerleştirmişti. Araç ortadan kaybolduğunda Andrew’in akıllı telefonu, AirTag sayesinde aracın kendisine yaklaşık 1 saatlik mesafede olan Büyük Toronto’da olduğunu gösterdi.

Bunu gören araç sahibi, Toronto ve çevre şehirlerin polislerini ayağa kaldırdı.

AirTag’lerden biri, Toronto’nun kuzeyindeki Pasifik Kansas Şehri demir yolu terminalinden sinyal verdi ve Andrew, harekete geçen bir memurdan doğrudan haber aldı. Andrew, memura AirTag’in tam yerini gösteren bir ekran görüntüsü gönderdi.

Memur, demir yolu istasyonuna yaklaştığında ise Andrew’in ikinci AirTag’i, aynı yerde sinyal vermeye başladı. Bu durum, cihazın yaydığı Bluetooth sinyalinin memurun akıllı telefonuna bağlandığını gösteriyordu.

Devamında polis memuru, Andrew’in aracının vagonun üzerinde duran iki konteynerde olduğunu tespit etti.

Ancak memur, konteynerleri açma yetkisine sahip olmadığı için Andrew’i demir yolunun özel polis teşkilatına yönlendirdi. Birkaç hafta sonra ise AirTag’lerden biri, Büyük Toronto'daki bir demir yolu tersanesinden sinyal vermeye başladı fakat çok geçmeden bu sinyal kayboldu.

Bir ay sonrasında tekrar sinyal vermeye başlayan AirTag, şaşırtıcı bir şekilde Avrupa’nın en büyük nakliye limanlarından biri olan Belçika’nın Antwerp kentinde göründü. Yani takip cihazı ve SUV, çalındığı yer olan Toronto’ya yaklaşık 11.000 kilometre uzaklıktaki bir limandaydı.

Andrew ve babası, aracı geri almalarını talep etmek için hem Emirlik hem de Interpol polisi ile temasa geçti. Polis memurları eşliğinde AirTag’in sinyal verdiği yere giden Andrew, aracını park halinde buldu.

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