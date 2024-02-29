Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC gibi markaları bünyesinde barındıran ABD merkezli General Motors; bundan yaklaşık 10 yıl önce, ürettiği bazı modellerde yaptığı bir hatadan dolayı çeşitli kazalara ve ölümlere sebep olmuştu.

İlk etapta fark edilmeyen bu hata, beklenmedik bir şekilde kaza yapan otomobillerin incelenmesiyle ve bu kazalarda fark edilen tuhaf detaylarla ortaya çıktı.

Peki General Motors’un büyük bir skandalla anılmasına sebep olan bu hatanın sebebi neydi?

General Motors’un ürettiği otomobillerin problemi, kontak anahtarıyla ilgiliydi.

Bu kontak anahtarı arızası, araç hareket hâlindeyken motorun ve hava yastıklarının kapanmasına neden oluyordu. Eğer sürücü ağır bir anahtarlık kullanıyorsa, sürüş sırasında kontağı istemeden kapatabilir veya aksesuar moduna geçirebilirdi.

Bu gerçekleştiğinde de motor kapanacak; otomobil, hidrolik direksiyon ve hidrolik frenleme yeteneğini kaybedecekti. Üretici henüz bu hatasının farkına varmadan bu kontak anahtarı problemi sebebiyle birçok kaza gerçekleşti ve 13 kişi hayatını kaybetti.

Sonrasında General Motors CEO’su Mary Barra, bu hata nedeniyle 15 çalışanının işine son vererek 5 çalışanını da disipline sevk etti.

Sonrasında firma, 2003 ile 2011 yılları arasında üretilen Chevrolet Cobalt, Chevrolet HHR, Saturn SL, Saturn Sky, Pontiac G5 ve Pontiac Solstice modellerini geri çağırarak anahtarlarını ücretsiz olarak değiştirmeyi ve bu süreçte sürücülere kiralık araçlar sunmayı teklif etti.

Ancak iş işten geçmişti ve yaklaşık 780 bin aracı geri çağıran General Motors, ABD Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından 35 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

Aslında General Motors mühendisleri bu hatalı anahtardan 2004 yılında haberdardı.

Sorunu birkaç kez araştıran şirket, bir proje mühendislik müdürünün de görüşüyle kontak anahtarı tamirinin çok maliyetli olacağını düşündü ve bu problemi yok saydı.

Bir yıl sonrasında tasarım değişikliğini onaylasalar da belirsiz nedenlerden dolayı bu arıza yine giderilemedi. 2006’da da bir General Motors mühendisi, tork performansını artırmak için yeni bir kontak anahtarı tasarımını onayladı ancak şirket, yine harekete geçmedi.

Tüm bu sebeplerden dolayı General Motors’a bir soruşturma açıldı ve şirket çalışanlarının uzun yıllardır bu hatayı görmezden geldiği doğrulandı.

Uzmanlara göre ise bu anahtarın düzeltilmesi nispeten kolay görünüyordu.

10 dolarlık bir maliyetle mümkün olan bu işlemde bir tamirci birkaç vidayı sökecek, konektörü çıkaracak, yeni anahtarı takacak ve işlem bitecekti.

Bu durum General Motors CEO’suna sunulduğunda ise Barra, geçmişte maliyete daha fazla önem verdiklerini şimdilerde ise güvenlik ve kaliteye odaklandıklarını dile getirdi. Özetle General Motors’u bu skandala sürükleyen tek sebep, cimrilikleriydi.

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