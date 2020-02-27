CoD: Modern Warfare Battle Royale Modu Haftaya Çıkacak

Call of Duty: Modern Warfare'a gelmesi merakla beklenen Battle Royale oyun modu hakkında keşfedilen yeni bir ipucu, modun çıkış tarihine işaret etti. Buna göre "Warzone" isimli mod, 3 Mart günü çıkış yapacak.

Son birkaç aydır etrafta duyduğunuz haberlerden bildiğiniz üzere Call of Duty: Modern Warfare’e günümüzün en popüler oyun türü olan Battle Royale oyun modu geliyor. Modern Warfare’e gelecek yeni mod hakkında bugüne kadar birçok detayı sizlerle yaptığımız haberlerle paylaştık.

Yeni mod hakkında ortaya atılan birçok görüşün ortak buluştuğu bir nokta varsa o da modun ismidir. Bu görüşlere göre Call of Duty: Modern Warfare’e eklenecek yeni Battle Royale modunun ismi 'Warzone' olacak. Fakat bugüne kadar Warzone hakkında Infinity Ward tarafından paylaşılan en ufak bir ipucu bile olmadı.

Yeni bir ipucuna göre Warzone oyun modu önümüzdeki günlerde çıkış yapacak:

Infinity Ward tarafından paylaşılan bir ipucu olmasa da oyuncular Call of Duty: Modern Warfare oynarken birçok ipucunu kendileri yakalamayı başardı. Oyuncuların bugün bulduğu son ipucuysa en merak edilen sorunun cevabını veriyor: Modun çıkış tarihi.

Oyuna gelen son güncellemeyle birlikte eklenen yeni 'Bazaar' isimli haritada oynayan oyuncular, Warzone’un çıkış tarihine işaret ettiğini söyledikleri bir ipucuyla karşılaştılar. Bu ipucuna göre Modern Warfare’e gelecek merakla beklenen oyun modu Warzone, 3 Mart 2020 tarihinde çıkış yapacak.

Oyuncuların bu çıkarımı yapmalarını sağlayan o ipucu, yukarıdaki görselde gördüğünüz ipucunun ta kendisiydi. Görselde de görülebileceği üzere oyuna yeni gelen Bazaar haritasının bir noktasında içi boş bir haritayla birlikte altında '03/03' şeklinde bir tarih belirtilmiş durumda.

Oyuncuların buldukları yeni ipucunun ne kadar tutarlı olduğunu henüz bilmesek de geçmişte de benzer tarihi belirten bir iddia ortaya atılmıştı. Video Games Chronicle’ın yaptığı haberde oyuna eklenecek yeni Battle Royale modunun çıkış tarihinin mart ayı olacağı iddia edilmişti.

Bugüne kadar ortaya atılan tüm iddialarla birlikte son ipucunun da ne kadar doğru olduğunu öğrenmek için önümüzdeki günleri beklemek zorundayız. Fakat beklentilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Call of Duty: Modern Warfare, oyuna eklenecek Warzone oyun moduyla bir süre daha gündemde kalmayı başaracak.