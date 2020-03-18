Activision'ın yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone sonunda solo moduna kavuştu. Oyuncular artık Verdansk haritasındaki 149 kişiye karşı tek başlarına savaşabilecekler.

Call of Duty: Warzone, çıktığı günden beri sadece 3 kişilik takımlarla oynanabiliyordu. Warzone'a sonunda solo modu geldi ve artık oyuncular 150 kişilik battle royale oyununda yeteneklerini bireysel olarak sergileyebilecekler.

Activision yeni modu, "Solo modu, gerçek bir paralı asker olarak Verdansk'ta mücadele etmek isteyen oyuncular için bir seçenek. Sadece yalnız kurtların oynaması gerekiyor. Solo oyunlar, yüksek zorluk isteyen oyuncular için mükemmel bir deneyim. Ya hep, ya hiç." şeklinde duyurdu.

Call of Duty: Warzone'un solo modunda, uçaktan tek başınıza atlıyorsunuz ve ölmeniz durumunda sadece tek bir hakkınız var. Eğer düşerseniz, Warzone'un kafes maçı olan Gulag'da kendinizi kurtarabilirsiniz. Ancak Gulag'da başarısız olursanız, sizi kurtaracak bir takım arkadaşınız olmadığı için oyun sona eriyor.

Warzone, battle royale türüne getirdiği farklı mekaniklerle beğeni topladı. Solo modlar, tüm battle royale oyunlarında iyi bir harita farkındalığı gerektiriyor ve bu nedenle oyuncular, Warzone'da muhtemelen Recon Drone ve Heartbeat Monitor gibi bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaklar. Solo modu, oyunculara ganimet toplama konusunda daha fazla esneklik sağlasa da beraberinde riskleri getiriyor. Unutmayın, ölürseniz geri dönmek için sadece bir hakkınız var.