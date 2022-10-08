Çamaşır Makinelerinin Alt Köşesindeki Kısım Ne İşe Yarıyor?

Çamaşır makinelerinin sağ alt kısmındaki küçük kapak, halk tabiriyle su pompası diye biliniyor. Çoraplarınızın, giysilerinizin cebinde unuttuğunuz bozuk paralarınızın veya saç tokalarınızın kaybolmasına neden olan bu bölümün işlevine gelin birlikte bakalım.

Çamaşır makinesinin sağ altındaki o küçük kapağa drenaj pompası adı veriliyor. Teknolojik ev aletlerine ilgili olanlar, ''acaba bu ne işe yarıyor?'' diye kapağın oraya konma amacını merak ediyor olabilir.

Drenaj, su veya boşaltma pompası olarak adlandırabileceğimiz bu yer, giysilerimizin cebinde unuttuğumuz küçük ebatlardaki kişisel eşyalarımızı da bazen içine çekebiliyor. Peki bu pompanın tam olarak görevi nedir?

Aslında çamaşır makinesindeki kirli sular, bu pompa sayesinde boşaltılıyor.

Burası bir nevi atık suların depolandığı yer diyebiliriz. Bu pompayı düzenli olarak her ay temizlemeniz gerekiyor çünkü drenaj pompası bozulduğu takdirde makine arızalanabiliyor. Bu bölümün içinde, yukarıdaki resimde önde duran mavi renkteki alete benzeyen şekilde bir filtre de yer alıyor. Hatta kapağı kurcaladığınızda, genelde kayıp çorabınızı o filtreye takılmış olarak bulabiliyorsunuz. İşte pompa da bu filtrenin arkasında yer alıyor.

Drenaj pompasının kapağı

Çamaşır makinesi çalışır haldeyken, bu kapağı kesinlikle açmamanız gerekiyor. Zaten açtığınız anda her yeri su basıyor. Bazen pompa arıza verdiğinde çamaşır makinesindeki su tam olarak boşaltılamıyor veya çamaşırları yıkamaya attığınız program bir anda durabiliyor. Anlayacağınız bu küçük kapağın içindeki pompa, makinenin çalışması için önemli bir mekanizma.

Peki bazı küçük nesneler, nasıl oluyor da boşaltma pompasına takılabiliyor?

Resimdeki çorap contanın arasındaki boşlukta duruyor ve makine çalıştığında o boşluktan düşerek kanallar aracılığıyla boşaltma pompasına gidiyor.

Çamaşır makinesinin içindeki delikli, kazan denen bölüm ile kapak bölümü arasında bir conta bulunuyor. Contanın arasında ise bir boşluk mevcut. Makineye çok fazla çamaşır atıldığında, makinenin ağırlığı da artacağı için çorap gibi bazı küçük giysiler veya eşyalar çama yapışıyor. E makine de çalıştığı için bir yandan hızlıca dönüyor ve bu küçük nesneler bazen contanın arasına sıkışabiliyor. Cihaz çalışmaya devam ettikçe sıkışan eşyaların daha da derine girmesine yol açıyor.

Böylece bu nesneler, makinenin içerisindeki kanal aracılığıyla drenajın hortumundan geçiyor. En sonunda orada sıkışıyorlar. Bu durum siz makineyi boşalttığınızda ise ''çorabımın teki nerede'' gibisinden sorular sormanıza yol açabiliyor.

Sıkma programını açtığınız halde çamaşırlarınız makineden sıkılmamış biçimde çıkıyorsa drenaj kapağını bir kontrol etmenin vakti gelmiş demektir.

Soldaki hortumun altına bir leğen koyarak birikmiş su var mı diye kontrol edebilirsiniz. Orayı kontrol etmeden direkt su pompasının kapağını açarsanız yerler ıslanabilir

Böyle bir durumda makinenin altındaki o küçük kapağı açıp içindeki filtrede herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Filtre, pompa zarar görmesin diye bu yukarıda bahsettiğimiz tipteki nesneleri yakalamak üzere tasarlandığı için aslında bir nevi koruma görevi görüyor. Bu nesnelerin aşırı biçimde filtrede biriktiği durumlar, pompanın hareketinin durmasına neden oluyor, yani bir nevi orası tıkandığı için artık işlevini kaybediyor.

Hatta çamaşır makineniz adeta korku filmlerindeki zombilerin çıkardığı gibi boğuk ve gürültülü sesler çıkarıyorsa sebebi, yine drenaj pompasındaki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir.

Klasik tasarım olan çamaşır makinelerinde filtre, pompa kapağının içerisinde oluyor. Filtreyi çıkarıp temizlerken çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü oldukça kırılgan oluyorlar. Ayrıca pompa kapağını açmak için saat yönünün tersine çevirmeniz lazım çünkü bazı kişiler bunu bilmedikleri için kapak açılmıyor sanabiliyor. Filtreyi temizledikten sonra pompanın ana hortumunu çıkarıp varsa içindeki tıkanıklığı da temizlemeniz gerekiyor.

Sağ alttaki yuvarlak kapağı saat yönünün tersine çevirerek açmanız gerekiyor

Eğer filtrede sorun yoksa ancak makineniz yine de arıza veriyorsa, pompaya fener ışığıyla bakıp pervanesine bir şeyin dolanıp dolanmadığını anlayabilirsiniz. Bazen kullanılan deterjan ve yumuşatıcı da su pompasının olduğu bölüme zarar verip orayı aşındırabiliyor. Yani makinenizde bir sorun varsa sebebi her zaman boşaltma pompasındaki filtreye takılmış olan toka, para ve sütyen askısı gibi nesneler olmayabilir. Tabii bu anlattıklarımız filtresi olmayan, kendi kendisini temizleyecek şekilde tasarlanan çamaşır makinesi modelleri için geçerli değil.

Bu basit çözüm önerilerini uyguladıktan sonra sorun çözülmüyorsa makineyi aldığınız yerin teknik servisine ulaşmanızda fayda vardır. Peki siz daha önce hiç makineye çorabınızın tekini kaptırdınız mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: In The Wash, Better Homes, YouTube