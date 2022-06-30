Cane Corso Cinsi Köpekler Hakkında 9 İlginç Bilgi

Zamanında savaşlarda, avlarda ve çiftliklerle koruma köpeği olarak kullanılmış olan Cane Corso cinsi köpekler bugün en sevimli dostlarımızdan biri olarak bizimle yaşasalar bile heybetli görünüşleri nedeniyle biraz korkutucu olabilirler. Gelin Cane Corso cinsi köpekler hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakarak bu türü biraz daha yakından tanıyalım.

Öncelikle ticareti yapılan özel türleri satın almak yerine gerçekten ihtiyacı olan hayvanları sahiplenmenizin çok daha iyi olacağını söyleyerek başlayalım. Cane Corso cinsi köpekleri duymadıysanız bile mutlaka görmüşsünüzdür. Kendileri biraz heybetli ve güçlü oldukları için zaman zaman korkutucu olabilirler. Bu özellikleri nedeniyle zamanında avlarda, çiftliklerde ve hatta savaşlarda bile koruma köpeği olarak kullanılmışlardır.

Bugün artık Cane Corso cinsi köpekler en sevimli dostlarımızdan biri olarak bizimle yaşamaya devam ediyorlar. Ancak yüzlerce yıl boyunca geliştirdikleri içgüleri hala saklıyorlar. İyi bir eğitim ve yeterince sevgi verirseniz bu kocaman köpeklerin bile ailenizin sevimli bir üyesi olmasını sağlayabilirsiniz. Gelin Cane Corso cinsi köpekler hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakarak bu türü biraz daha yakından tanıyalım.

Cane Corso cinsi köpekler hakkında ilginç bilgiler:

En sadık koruma köpeklerinden bir tanesidir:

Cane Corso adı Latince köpek anlamına gelen cane ve koruyucu anlamına gelen cohors kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Cane Corso köpekler tarih boyunca her zaman bekçi ve koruma köpeği olarak kullanılmışlardır. Hem kaslı ve güçlü bir vücudu hem de aile üyelerine sadık bir kalbi aynı bünyede taşıyan bu köpekler, aile üyelerinin sevgilisi olup evlerini canlarına pahasına koruyabilirler.

Cane Corso’nun ne kadar yaşayacağını kürküne bakarak tahmin edebilirsiniz:

Cane Corso cinsi köpekler genel olarak siyah, gri, kızıla yakın ve kahverengi renklerinde varyasyonlara sahiptir. Göğüslerinde ve ayaklarında farklı renk lekeler olabilir. Cane Corso köpeklerin ortalama ömrü 9 yıl 3 aydır. Ancak siyah renkli varyasyonların 10 yıl 3 ay yaşayabildikleri görülmüştür. Genel olarak tüyleri kısa olduğu için bakımları kolaydır ancak evde bakılanların tımar edilmesi gerekir.

Cane Corso cinsi köpekler yalnız olmayı hiç sevmezler:

Bazı köpek cinslerini bir yere koyun, saatler sonra gelin aynı yerde bulursunuz. Cane Corso kesinlikle böyle bir köpek değildir. Vücudundaki kas oranı son derece yoğundur. Bu nedenle gün içinde sık sık egzersiz yapmalıdır. Sahibiyle birlikte yürümeye, koşmaya ve oyun oynamaya bayılır. Yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar ve ilgiyi çok severler. Onunla birlikte ne kadar çok vakit geçirirseniz o da size o kadar bağlanır ve hayattaki en sadık dostunuz haline gelir.

Az kalsın Cane Corso cinsinin soyu tükeniyordu:

Cane Corso cinsi köpekler en çok çiftliklerde koruma amacıyla kullanıyordu. Ancak 20. yüzyılın ortalarında çiftliklerin mekanik hale gelmesi ile birlikte koruma köpeğine duyulan ihtiyaç azalınca Cane Corso cinsi neredeyse yok olma noktasına geldi. Elbette Cane Corso cinsini sevenler buna izin vermedi ve 1983 yılında Società Amatori Cane Corso kulübü kuruldu. 1994 yılında İtalyan Kennel Kulübü, 2010 yılında Amerikan Kennel Kulübü Cane Corso cinsini tanıyarak bugüne kadar gelmesini sağladılar.

Cane Corso cinsine karşı haklı önyargılar var:

Cane Corso cinsi köpeklerin boyu 70 cm, ağırlığı ise 50 kg olabilir. Yani oldukça büyük köpeklerdir. Bu büyüklüğünün yanı sıra kas kütlesi de yoğun olunca son derece korkutucu görünebilir. Tıpkı pitbull cinsi köpekler gibi Cane Corso da maalesef hasta ruhlu insanların elinde bir ölüm makinesine dönüşebiliyor. Bu nedenle tüm tehlikeli köpek ırkları gibi Cane Corso da erken yaşta diğer hayvanlar ve insanlarla sosyalleştirilmelidir. Çok zeki ve dost canlısı canlılar oldukları için iyi bir eğitimle herhangi bir saldırganlık eğilimi göstermezler.

Cane Corso cinsi köpekler zamanın aslanlar ve ayılarla güreşiyordu:

Cane Corso cinsi köpekler yaklaşık bin yıl önce Tibet dağlarında bulunan antik manastırları korumak için bile kullanılıyordu. Bu köpeklerden etkilenen Romalılar onları İtalya’ya getirdi. İnsanları öldüresiye dövüştürdükleri yetmezmiş gibi Cane Corso cinsi köpekleri de gladyatör arenalarına çıkardır. Köpekler burada aslanlar ve ayılarla ölümüne güreşiyordu. Tüm savaş lordlarının Cane Corso cinsi köpekleri vardı ve bu köpekler hem sahibinin evini koruyor hem de onunla birlikte savaşlara gidiyordu.

Sayısız sanat eserinde Cane Corso cinsi köpeklerle karşılaşabilirsiniz:

Romalılar Cane Corso cinsi köpekleri İtalya’ya getirdikten sonra onları yalnızca savaştırmadılar, aynı zamanda onlardan ilham aldılar. Bartolomeo Pinelli ve Andrea Mantegna gibi pek çok ünlü İtalyan ressamın eserlerinin bir köşesinde mutlaka bir Cane Corso cinsi köpek ile karşılaşabilirsiniz. Kaslı ve heybetli yapıları nedeniyle bu köpekler heykeltraşlara da ilham oldu. Cane Corso cinsi köpeklerin atletik vücudu, güçlü kayalardan oyulmaya en müsait sanat nesnelerinden biri olarak görüldü.

Ona patronun kim olduğunu göstermelisiniz:

Hangi cins olursa olsun bir köpeği eğitmenin ilk kuralı, ona ilişkide kimin alfa olduğunu göstermektir. Konu Cane Corso olunca bu konu daha da önem kazanıyor çünkü kendinizi onun peşinde sürüklenirken bulabilirsiniz. Cane Corso cinsi köpekler son derece güçlü oldukları için kendilerinden daha güçlü bir lider isterler ve bu nedenle sahiplerini test ederler. Bu testleri geçerek onlara kimin alfa olduğunu gösterin. Cane Corso cinsi köpeklerin son derece hassas bir ruhları vardır. Eğitim sırasında ceza vermek yerine onları över ve ödül verirseniz çok daha başarılı sonuç alırsınız.

Cane Corso cinsi köpeklerin kalça iltihaplanması riski yüksektir:

Cane Corso cinsi köpekler saf bir ırk oldukları için pek çok hastalığa karşı dirençlidir ve yine aynı nedenle bazı hastalıklara karşı daha büyük risk taşırlar. Anormal bir kalça gelişimi nedeniyle artrit adı verilen iltihaplı romatizmaya yakalanma riskleri çok yüksektir. Özellikle yavru döneminde iyi bakılmayan köpeklerde sıkça rastlanır. Bu riski azaltmak için Cane Corso cinsi köpeğinizin çok fazla yemek yemediğinden ve yeterince egzersiz yaptığından emin olmalısınız.

Zamanında aslanlarla güreştirilen, savaşlara katılan ve çiftliklerde koruma köpeği olarak kullanılan sevimli dostumuz Cane Corso cinsi köpekler hakkındaki ilginç bilgilerden bahsederek onu biraz daha yakından tanımaya çalıştık. Cane Corso cinsi köpekler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.