Dünyanın en eski ama en lüks saat markasını sorsak ne cevap verirdiniz? Belki aklınızdan tonlarca marka geçti, fakat hiçbiri değil!

Kökleri 19. Yüzyıla kadar uzanan, meşhur saatlerin çıktığı İsviçre markası Patek Phillippe’den bahsediyoruz.

Neredeyse iki asırdır lüks saat markası olarak ayakta duran Patek Phillippe, nasıl oldu da dünyanın ilk kol saatini asırlar önce üretti?

Patek Philippe SA, 1839’da İsviçre'de, Polonyalı saatçi Antoni Patek ve ortağı François Czapek tarafından kuruldu.

Başlarda cep saatleri üretimine odaklanan marka, zamanla lüks saat endüstrisinin en prestijli isimlerinden biri hâline gelecekti. İlk yıllarında Patek ve Czapek, cep saatleri üretimi üzerine yoğunlaştılar. Ancak ortaklıkları uzun sürmedi; 1845’te sona erdi ve bu tarihten itibaren Patek, Fransız saatçi Adrien Philippe ile yeni bir başlangıç yaptı.

Henüz yeni olan marka, güçlü adımlar atıyordu. Adrien Philippe, anahtarsız sarma mekanizmasını geliştirdi ve bu teknolojiyi gittikçe geliştirdiler. Şirket, 1851’de “Patek, Philippe & Cie” olarak isim değiştirdi ve bu dönemde üretilen saatler de yüksek sosyete ve kraliyet ailesinin ilgi odağı oldu.

Patek Philippe’in saatleri, 1851’de Londra'daki Great Exhibition’da sergilendi.

Sergide, Kraliçe Victoria’nın da ilgisini çeken saatler büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca markanın 1868’de ürettiği ilk kol saati, Macaristan Kontesi Koscowicz için özel olarak tasarlanmıştı.

Antoni Patek’in 1877’de vefatından sonra yönetim, Adrien Philippe’in oğlu Joseph Emile Philippe’e geçti. Joseph Philippe, markanın uluslararası alandaki etkisini artırmak için önemli iş birliklerine imza attı.

Bu dönemde Amerikalı banker Henry Graves Jr. ile yapılan iş birliği, Patek Philippe’in saatlerinin prestijini yükseltmiş oldu.

Graves, markanın üretim sürecinde büyük bir rol oynadı ve bu iş birliği, Patek Philippe’in I. Dünya Savaşı sonrası Büyük Buhran döneminde ekonomik krizi atlatmasına bir hayli yardımcı oldu.

1932’ye gelince Stern ailesi, Patek Philippe’i satın aldı. Charles ve Jean Stern’in yönettiği Stern kardeşler, markayı kriz dönemlerinde başarılı bir şekilde yönetmişti. Bu dönemde, Patek Philippe’in en ikonik koleksiyonlarından biri olan Calatrava da tanıtıldı.

1935’te Patek Philippe, New York merkezli Henri Stern Saat Ajansı tarafından Amerikan pazarlarına sunuldu ve Universal Genève ile kardeş marka olarak tanıtıldı.

Patek Philippe, 1958’de Charles Stern’in oğlu Henri Stern’in başkanlığına geçti.

İlk kol saati.

Henri Stern, Alan Banbery’i 1965’te Satış Direktörü olarak atadı. Banbery, Patek Philippe’in cep saatleri ve kronografları hakkında önemli referans kitapları yazdı. 1968’de markanın Golden Ellipse koleksiyonu ve 1976’da Nautilus koleksiyonları ilgi görmüştü. Özellikle Nautilus, başlangıçta büyük talep görmemiş olsa da zamanla saat meraklılarının rüyalarındaki saatlerden biri hâline gelecekti.

Yıllar içinde çok fazla saat üreten marka, 2014’te; 175. yıl dönümünde tanıtılan Grandmaster Chime, hem üretimdeki en komplike saat hem de açık artırmalarda en pahalı saat unvanını kazanmıştı.

2018 itibariyle dünyanın en pahalı 58 saatinden 46’sı Patek Philippe’e aitti.

Şirket, her yıl üretim sayısını yavaşça artırarak kalite ve özgünlüğünü korumaya devam ediyor. 2001’de Cenevre’de açılan Patek Philippe Müzesi, markanın ve saatçiliğin 500 yılı aşkın mirasını yaklaşık 2.500 saat ve 8.000’den fazla yayını sergileyerek koruyor.

Patek Philippe, günümüzde hâlâ bir aile şirketi olarak yönetiliyor. 1993 yılında Philippe Stern’in başkanlığa geçmesinin ardından, 2009’da Thierry Stern şirketin yönetimini devraldı. Thierry Stern’in liderliğinde, Patek Philippe hem köklü saatçilik mirasını koruyor hem de modern teknolojilerle saatçiliğe yenilikler eklemeye devam ediyor.

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