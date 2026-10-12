Oyun dünyasına bütçeyi sarsmadan ama performanstan da ödün vermeden sağlam bir giriş yapmak isteyenler için Casper Excalibur G870’in sunduğu özellikleri ve kullanıcı odaklı avantajları masaya yatırdık.

Son Güncelleme: 7 Ekim 2026

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hem gün boyu okulda veya ofiste işimi görsün hem de akşamları oyun oynayayım diyorsan, Casper Excalibur G870 tam aradığın o tatlı noktada duruyor. Intel’in çok çekirdekli işlemcilerinden gücünü alan bu model, RTX 50 serisi ekran kartları ve 165 Hz yenileme hızı sunan ekranıyla fiyat/performans arayışındaki oyuncular için son derece mantıklı bir seçenek oluşturuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Casper Excalibur G870 Neler Sunuyor? Neden Tercih Ediliyor?

Hız ve Akıcılık Arayanlara: 165 Hz Ekran ve MUX Switch

Rekabetçi oyunlarda saniyelerin bile önemi büyük. Casper Excalibur G870, 15.6 inçlik FHD IPS ekranında 165 Hz yenileme hızı sunarak görüntülerin akıp gitmesini sağlıyor. Rakiplerin önüne geçmek daha kolay oluyor çünkü 3 ms tepki süresi sayesinde verdiğiniz komutlar ekrana anında yansıyor. Üstelik cihazda yer alan MUX Switch teknolojisi, dahili grafik işlemcisini aradan çıkarıp doğrudan RTX ekran kartının gücünü ekrana vererek oyunlarda FPS performansını ciddi oranda artırıyor.

Öğrenciler ve Mobil Yaşayanlar İçin: Hafiflik ve Tasarım

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Öğrencilerin veya sürekli hareket halinde olanların en büyük derdi o devasa oyun bilgisayarlarını sırtında taşımaktır. Casper Excalibur G870 gaming laptop, 23.9 mm inceliği ve 2.5 kg ağırlığıyla bu algıyı kırıyor. Alüminyum alaşımlı metalik uzay grisi kasası, hem sağlam hissettiriyor hem de kafede veya kütüphanede çalışırken göze batmayan şık bir duruş sergiliyor.

Uzun Ömürlü Yatırım: Güçlü İşlemci ve RTX 50 Serisi Grafikler

Yeni nesil oyunların donanım talepleri her geçen gün artıyor. Casper Excalibur G870 dizüstü bilgisayar, gücünü 13. Nesil Intel Core i7 13620H veya yeni Series 2 işlemcilerden alıyor. Grafik tarafında ise 115W TDP değerine sahip NVIDIA GeForce RTX 5070, 5060 ve 5050 seçenekleriyle geliyor. DLSS 4.5 ve yapay zeka desteği sayesinde yüksek grafikli oyunlarda bile detaylardan ödün vermeden pürüzsüz bir deneyim yaşıyorsunuz.

Casper Excalibur G870 Teknik Özellikler Tablosu

Aşağıdaki tabloda cihazın kaputunun altında yatan tüm donanım seçeneklerini görebilirsiniz:

Özellik Casper Excalibur G870 Donanım Seçenekleri İşlemci 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H / Series 2 Intel® Core™ 7 240H veya 230H Ekran Kartı NVIDIA® GeForce® RTX 5070 / 5060 / 5050 (115W) / RTX 4050 / RTX 3050 Ekran 15.6" FHD IPS, 165Hz Yenileme Hızı, 250 NIT Parlaklık, 3ms Tepki Süresi Bellek (RAM) Maksimum 64GB (DDR4 & DDR5 4800MHz seçenekleri) Depolama Maksimum 2TB + 2TB M.2 SSD PCIe 4.0 Soğutma 2 adet FrostFlux Fan (5400 RPM), 89 Adet Fan Bıçağı Fiziksel Özellikler 358 x 257 x 23.9mm Boyutlar, 2.5 kg Ağırlık, Alüminyum Alaşım Kasa

Soğutma ve Kişiselleştirme Detayları

Böylesine güçlü donanımları dar bir kasada serin tutmak ustalık ister. Casper Excalibur G870, 5400 RPM hızında dönen 2 adet FrostFlux fanı ve toplam 89 adet fan bıçağıyla ısınmayı minimuma indiriyor. Bu "ikiz fan" sistemi sayesinde uzun oyun seanslarında bile cihaz sistemin performansını yüksek seviyelerde tutabiliyor.

Klavyede ise oyun atmosferini hissetmeniz için 3 farklı bölgede RGB aydınlatma bulunuyor. Casper Excalibur G870'in klavyesi 65.026 farklı renk sunuyor; bu sayede gece oyun oynarken veya loş ortamda çalışırken kendi tarzınızı tuşlara yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda bulunan Copilot tuşu ile sanal asistanınıza tek tıkla ulaşarak günlük işlerinizi hızlandırmanız da oldukça pratik bir detay.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciler için Casper Excalibur G870 iyi bir oyun bilgisayarı önerisi mi?

Öğrenciler için Casper Excalibur G870, hem okul projelerini hem de oyun ihtiyaçlarını karşılayan oldukça dengeli bir oyun bilgisayarı önerisidir. Cihazın sadece 2.5 kg ağırlığında ve 23.9 mm inceliğinde olması, sırt çantasında kolayca taşınabilmesini sağlar. Gündüz kütüphanede ders çalışıp akşam yurtta yüksek performansla oyun oynamak isteyenler için idealdir.

50 bin TL civarı bütçe ile fiyat performans oyun bilgisayarı olarak Casper Excalibur G870 alınır mı?

50 bin TL civarı bütçe aralığında Casper Excalibur G870, sunduğu donanım özellikleriyle güçlü bir fiyat performans oyun bilgisayarı alternatifi oluşturur. İçerisindeki RTX 50 serisi ekran kartları ve DLSS 4.5 teknolojisi ile güncel oyunları yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynamanıza olanak tanır, böylece harcadığınız bütçenin tam karşılığını alırsınız.

Orta ve yüksek ayarda en iyi performans veren oyun bilgisayarları arasında Casper Excalibur G870'in konumu nedir?

Orta ve yüksek ayarlarda akıcı performans arayanlar için Casper Excalibur G870, 165 Hz ekran yenileme hızı ve MUX Switch teknolojisiyle ön plana çıkar. MUX Switch özelliği, cihazın harici ekran kartını doğrudan devreye sokarak FPS kayıplarını engeller; bu sayede oyunlarda takılma yaşamadan yüksek görsel kalitenin tadını çıkarırsınız.

Casper Excalibur G870 beni 5 yıl idare edecek bir bilgisayar mı?

Uzun vadeli bir kullanım hedefleyenler için Casper Excalibur G870, yeni nesil donanım bileşenleriyle uzun yıllar güncelliğini koruyabilecek bir bilgisayardır. DDR5 RAM desteği, PCIe 4.0 SSD'nin sunduğu yüksek veri aktarım hızları ve güçlü Intel işlemcileri sayesinde gelecek yıllarda çıkacak oyunlarda veya uygulamalarda sisteminizin darboğaz yaşama ihtimali en aza iner.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer tam anlamıyla profesyonel renk doğruluğu arayan üst düzey bir renk uzmanı veya sinema kurgucusuysanız, Casper Excalibur G870 sizin için tam olarak yeterli gelmeyebilir. Cihazın paneli %45 renk doygunluğu sunuyor; oyunlar ve günlük işler için fazlasıyla canlı olsa da, matbaa baskısı veya üst düzey renk kalibrasyonu gerektiren işler için harici bir profesyonel monitöre ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca 2.5 kg ağırlık oyuncu bilgisayarları kategorisinde oldukça iyi bir değer olsa da, sürekli elinde taşıyacağı ultra hafif bir ofis ultrabook'u arayanlar için ağır bir tercih olacaktır.