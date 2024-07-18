Casu marzu peyniri, midenizi kaldıracak fermantasyon süreci sebebiyle dünyanın en tehlikeli peyniri olarak biliniyor ve bazı yerlerde yasak. Peki bu peyniri tam olarak diğerlerinden ayıran ne?

“Kokuşmuş peynir” anlamına gelen koyun peyniri “casu marzu” içinde böcek larvası barındırıyor. Evet, hayal etmesi bile mide bulandırıcı ama onu yiyenler var.

Hazırsanız bu tuhaf peynirin fermantasyon sürecine, nasıl tüketildiğine ve ne gibi sonuçlara yol açabileceğine birlikte bakalım.

Mayalanma süreci daha farklı.

Casu marzu peyniri, çürüyene kadar mayalanıyor. Belli bir zaman sonra üst kısmı kesilip peynir sineği larvalarının (Bir dişi, aynı anda minimum 500 yumurta bırakabiliyor.) oluşmasına zemin hazırlanıyor.

Casu marzunun yağlarını parçalayan, 8 mm uzunluğuna kadar ulaşabilen larvalar onu daha yumuşak bir hâle getirip bir sıvı sızdırıyor. Böylece yumuşacık bir peynir elde ediliyor. Peynir tüketime hazır hâle geldiğinde üstünde binlerce larva oluyor. Larvalar rahatsız edilirse 15 cm kadar yükseğe zıplayabiliyor.

Bazıları peyniri larvalarla birlikte yiyor. Larvalar öldüğünde tehlikeli olabileceğini düşünenler de genellikle kurtçuklar ölmeden yiyor. Kimileri ise peyniri torbanın içine koyup larvalar oksijensizlikten çırpınarak ölene kadar bekliyor.

Sağlık tehdidini az çok tahmin edebilirsiniz ama biz yine de açıklayalım.

Casu marzu peynirindeki larvalar, zararlı mikroorganizmalara yol açabilir. Larvaların mide asidinden kurtulup bağırsakta kalması sebebiyle bazı vakalar belgelense de kimileri bu vakaların peynirden bağımsız olduğunu söylüyor. Yine de Avrupa Birliği genelinde casu marzu yasak.

Ayrıca 2009 senesinde, fermantasyon süreci sebebiyle Guinness Dünya Rekorları’na dünyanın en tehlikeli peyniri olarak girdi. Tüketenler, birkaç saat boyunca ağızda tadının kaldığını söylüyor. Siz bu peyniri denemek ister miydiniz?

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