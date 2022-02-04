Caviar'dan Kış Olimpiyatları'na Özel iPhone 13 Pro Tasarımı

Bugün erken saatlerde Kış Olimpiyatları Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Lüks tüketim markası denildiğinde akla ilk gelenlerden olan Caviar, Kış Olimpiyat oyunlarını anmak için altın kaplı iki özel sürüm iPhone tasarladı.

Rus lüks tüketim markası Caviar, haberlerimize daha çok pahalı mücevherler; altın, titanyum gibi değerli madenler ile yeniden tasarlanmış özel üretim akıllı telefonlar ile konu oluyor. Hatta geçtiğimiz aylarda da yaklaşık toplam 18 kilo altından tasarlanan Golden Rock PlayStation 5 ile gündeme gelmişti ve sizlere bunu duyurmuştuk.

Rus şirket geçtiğimiz aylardaki PS5 özel tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise her zamanki gibi akıllı telefon tasarımları ile gündeme gelen Caviar yeni 18 ayar altın kaplamalı bir iPhone 13 Pro serisi ile karşımıza çıktı. Caviar, bugün erken saatlerde Pekin Kış Olimpiyatları başlamasıyla beraber etkinliğe özel iPhone'ları dudak uçuklatan fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Pekin Kış Olimpiyatları için tanıtılan 13 Pro ailesinden 8 adet üretildi

Caviar, Pekin Kış Olimpiyatları adlı iPhone'ları, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak üretti. Caviar, telefonun arka kasasını, güneş ışınlarının yanılsamasını veren, darbeye dayanıklı ve hafif kırmızı kompozit malzemeyle yaptı.Telefonun arka tarafında ayrıca Xiaohaituo Dağı, Ulusal Alp Kayak Merkezi ve paten yollarının hassas deseni ile birlikte Pekin Kış Olimpiyatları logosu yer alıyor.

Bu iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max ile ilgili en etkileyici şey, tüm tasarımların yanı sıra Caviar markasının yanı sıra kenarların ve kamera halkalarının hepsinin 18 ayar altından yapılmış olmasıdır. Sınırlı sayıda olduğu için bu cihazlardan sadece 8 adet satın alınabilir. Kendine has bir tasarımları olan şirket; Caviar'ın bu cihazlardan sadece sekiz adet üretmesinin başka bir nedeni daha var ve bu onların fiyat etiketi. Gelin bu özel tasarımlı iPhone 13 Pro serisinin fiyatlarına bakalım.

iPhone 13 Pro Olympic Hero Gold, 128GB model için 26.000 dolar yani yaklaşık 352.820,52 TL fiyat etiketine sahip. Öte yandan lüks tüketim markası, iPhone 13 Pro Max Olympic Hero Gold 1TB modelini 27.080 dolar yani yaklaşık 367.445,81 TL olarak fiyatlandırdı. Peki siz bu özel üretim seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.