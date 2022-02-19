Bağışıklık Sistemi Güçlü İnsanlar Daha 'Çekici'

ABD'de 492 gönüllüyle birlikte yapılan araştırma, bağışıklık sistemi güçlü insanların daha 'çekici' bulunduğunu gösterdi. Ayrıca araştırmacılar hangi özellikteki yüzlerin daha çekici bulunduğunu da açıkladı.

Bağışıklık, vücudumuzun mikroplara karşı bizi koruyan eşsiz savunma sistemidir. Bu sistemi, yediğimiz yemeklerle güçlendirebileceğimiz gibi, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar konusunda aşırıya kaçarak zayıflatabiiliriz. Özellikle günümüzde henüz pandemi sürecini atlatamadığımızı düşünürsek, bağışıklık sistemimizin güçlü kalması büyük önem arz ediyor.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği düşünülen birçok şey var. Ağırlık kaldırmak ve spor yapmak da dahil birçok aktivite bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ‘çekici’ insanların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Tabii ki ‘çekicilik’ kavramının kişiden kişiye göre değişebileceğini de unutmamak lazım.

159 insanın fotoğrafına not veren gönüllüler, bağışıklık sistemi güçlü insanları daha 'çekici' buldu

Texas Hristiyan Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı, insanların çekicilik oranıyla bağışıklık sistemlerinin güçlü olması arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkartan bir araştırmaya imza attı. 492 gönüllüyle birlikte çalışılan araştırmada, hiçbir makyaj yapılmayan 159 kadın ve erkeğin doğal yüz ifadeleri ile fotoğrafları çekildi ve kan örnekleri alınarak enfeksiyonlara karşı mücadele eden beyaz kan hücre sayıları ölçüldü.

Araştırmaya gönüllü katılım sağlayan 492 kişiye, karşı cinsten 159 kişinin fotoğrafları gösterilerek, çekicilik seviyelerine göre not verilmesi istendi. Not veren kişilere, fotoğraflardaki insanların sağlık durumları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Çıkan sonuçlar ise bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin daha çekici bulunduğunu gösterdi.

Erkekler, doğal öldürücü hücre sayısı düşük kadınları daha güzel ve çekici buluyor

Araştırma aynı zamanda erkekler ve kadınların karşı cinsten bir insanı güzel/yakışıklı bulmasında farklı etkenler olduğunu ortaya çıkarttı. Kadınlar, bağışıklık sistemimizi korumakta yardımcı olan doğal öldürücü hücre sayısı fazla olan erkekleri daha yakışıklı ve çekici bulurken, erkekler de ise durum tam tersiydi. Erkekler doğal öldürücü hücre sayısı daha düşük olan kadınları çekici buldu. Araştırmayı sürdüren bilim insanları, bu durumu düşük öldürücü hücre sayısına sahip kadınların östrojen seviyesinin daha yüksek olması olarak açıkladı.

Araştırmacılar, çoğunluğun çekici bulduğu insanların daha parlak ve temiz bir cilde, belirgin elmacık kemiklerine, parlak gözlere, dolgun ve kırmızı dudaklara sahip olduğunu açıkladı. Her ne kadar sevdiğimiz insanlar bize daha ‘çekici’ gelse de, bu durumun onların bağışıklık sistemine etkisi olduğunu ise pek sanmıyoruz. Sonuçta hepimiz annelerimize/babalarımıza veya eşlerimize göre bu dünyadaki en güzel veya yakışıklı insanız.