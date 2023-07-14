Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün yapay zekâ ile kendi sesini kullanarak ilahi söyleten kişilere dava açacağını açıkladı.

Yapay zekâ ile bir kişinin sesi ile şarkıları seslendirmek, ülkemizde de hızlı bir şekilde viral oldu. Sosyal medyada hiç beklenmedik kişilerin ağzından beklenmedik şarkıları duyar olduk. Bunların en son örneklerinden birisi de Celal Şengör idi.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve sosyal medyada hızla yayılan videoda Celal Şengör’ün sesinden Fatih Koca’nın “Bismillah” bestesi seslendiriliyordu. Bugün, Şengör’den yapay zekâ ile yapılan bu uygulamalara yönelik sert açıklama ve aksiyon geldi.

Celal Şengör, yapay zekâ ile kendisine ilahi söyletenlere "Reziller" dedi

Celal Şengör’ün yakın arkadaşı Fatih Altaylı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Şengör’ün bu örnekleri yapanlar için “Ahlaksızlık tam budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekârlık, aşağılık bir harekettir.” dediğini açıkladı.

Daha büyük haber ise bir sonraki paylaşımda verildi. Altaylı, Şengör’ün bu paylaşımı hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve dava açacağını açıkladı.

Söz konusu davanın açılması durumunda mahkemenin vereceği karar, Türkiye için emsal kararlardan birisi de olabilir.