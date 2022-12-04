Cenazelerde Neden Özellikle Siyah Kıyafetler Giyilir?

Cenaze törenlerinde siyah renk kıyafetlerin giyilmesinde o rengin kötülüğü, ölümü, karanlığı çağrıştırdığı için tercih edildiğini düşünebilirsiniz. Bu kısmen doğru olsa da tek nedeni bu değil.

Işığı ve tüm renkleri emen bir renk olan siyah genellikle gücü, tutkuyu, asaleti, yalnızlığı, gizemi, ağırbaşlılığı ve dengeyi simgelerken; bazen de kaçışın, kaybolmuşluğun ya da isyanın rengi olur.

Günümüzde ise tüm bunlarla beraber cenaze törenlerinin de rengi haline geldi. Katıldığınız ya da tanık olduğunuz cenaze törenlerinde insanların genellikle koyu renk tercih ettiğini çoğu zaman da siyah renk kıyafet tercih ettiğini görürsünüz.

Cenaze törenleri için beyaz, sarı, kırmızı gibi renkleri kıyafetlerinde tercih eden kültürler de var.

Bunlardan birkaçı şöyle: Hindistan ve Çin de beyaz rengin saflığı temsil ettiğine inanılır, bu yüzden cenaze ve yas törenlerinde beyaz renk tercih ediliyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Gana'da ise cenaze ve yas törenlerinde kırmızı renk tercih ediliyor. Ayrıca Tayland’da mor, Myanmar’da sarı ve son olarak İran’da ise mavi renk tercih ediliyor.

Cenazelerde siyah rengin tercih edilmesinin nedenini anlamak için biraz tarih yolculuğu yapalım.

Roma İmparatorluğu'nda kraliyet aileleri, yas tutarken koyu renk cüppeler giyerlerdi. Orta Çağ’a geldiğimizde kilise bunu siyah renk olarak netleştirip zorunlu hale getirdi. O dönemde kiliselerdeki yaygın inanış siyah rengin kötü ruhları ve şeytanları kovduğuydu.

Kıyafete rengini veren siyah renk boya pahalı olduğu için sıradan halk bu kıyafetleri alıp giyemiyordu. Sıradan halkın söz konusu rengi tercih edememesinin bir diğer nedeni ise onların aristokratları taklit etmesinin yasak oluşuydu. Bu yüzden yalnızca yüksek statülü insanlar yani kraliyet ailesi ve aristokratlar bu renk kıyafetler giyebiliyordu.

Cenaze törenlerinin influencer'ı Kraliçe Victoria bunu moda haline getirmiş olabilir.

Biraz daha yakın tarihe geldiğimizde ise Kraliçe Victoria'nın, eşi Prens Albert'in ölümünün ardından 40 yıl süren yasıyla karşılıyoruz. Eşinin ölümünün ardından kraliçe 40 yıl süren yası boyunca sürekli siyah kıyafetler giyince bu durum yavaş yavaş moda haline geldi. Dul kadınlar 6 ay ile 1 yıl arasında siyah giyinmeye başladılar.

Sanayi Devrimi'nin ardından boya atölyelerinin gelişmesiyle boya daha ucuza üretilir hale geldi. Özellikle 1900'lerde siyah renk kıyafetler artık seri üretimle üretilebiliyordu ve herkes tarafından ulaşılabilir haldeydi. Bunun cenaze törenlerine yansıması ise artık sıradan halkın da bu renkteki kıyafetleri cenaze törenlerinde ve yas tutarken giyebiliyor olması oldu.

Tabii o dönemde çıkan dergiler de biraz bunu tetiklemiş olabilir. Dergilerde bir insanın cenaze töreninde giymesi gereken kıyafetlerden cenaze töreninin nasıl yapılması gerektiğine kadar her şey detaylı bir şekilde anlatılırdı.