Microsoft, ChatGPT'nin Ajan (Agent) moduna rakip yeni özelliği Copilot Modu'nu ücretsiz bir şekilde kullanıma sundu. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

Yapay zekâ öyle bir noktaya geldi ki, ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botları artık çok hızlı ve akıllı çalışıyor ama bu deneyimin önündeki en büyük engel hâlâ bizim onları nasıl kullandığımız. Bilgileri bir uygulamadan diğerine taşımak ya da yapay zekâya ulaşmak için ayrı ayrı siteler veya programlar açmak gerekiyor. Doğal olarak en iyi deneyim, yapay zekânın her an ne yaptığımızı görebilmesi ve bize anında yardımcı olabilmesiyle oluyor.

Ve bu artık yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladı. ChatGPT'nin geçtiğimiz günlerde Ajan (Agent) modunu kullanıma sunmasının ardından Microsoft da Microsoft Edge için Copilot Modu'nu getirerek aradığımız deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Copilot Modu medir?

Microsoft, tamamen yeni bir tarayıcı yapmak yerine Copilot’u direkt Edge tarayıcısına entegre etmeyi tercih etti. Şimdilik deneme aşamasında olan bu özellik, Edge içinde ücretsiz ve isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor. Amacıysa basit. Ne yapıyor olursanız olun, size o anda yardımcı olmak.

Copilot Modu açıldığında Edge’in sohbet botu gibi çalışan bir yan panel geliyor. Buradan komutlar verebiliyor ya da Copilot ikonuna tıklayarak sohbet penceresini açabiliyorsunuz. Hatta sesli komut bile verebiliyorsunuz.

Daha da ilginci ise Copilot açık olan sekmeleri görebiliyor. Örneğin seyahat planlıyorsanız ve birkaç otel sekmesi açtıysanız, Copilot’tan “Mini mutfağı olan otelleri bul” demeniz yeterli oluyor. Copilot gerisini sizin için halletmeye başlıyor.

Copilot sadece tavsiye vermiyor, hareket de ediyor

Copilot, "Eylemler" adlı özellikle sizin yerinize bazı işleri de yapabiliyor. Örneğin daha önce baktığınız otelden rezervasyon yapabilir ve yakın çevredeki turistik yerleri bulup sizin için ayarlayabilir.

Bir başka örnekteyse Copilot sizden önce bir yemek blogunu tarayıp, sadece tarif kısmına odaklanabiliyor. Ya da bir YouTube videosunu özetledikten sonra doğrudan istediğiniz bölüme atlamasını sağlayabiliyorsunuz. Sekmeleri düzenlemek ve tarama geçmişini analiz etmek gibi üretkenlik arttıran işlerde de yanınızda oluyor.

Eh geldik fasulyenin faydalarına: Gizlilik ne olacak?

Comet gibi diğer yapay zekâ destekli tarayıcıların kullanıcı verilerini toplama ihtimali birçok kişiyi tedirgin ediyor. Microsoft da geçmişte Windows 11'in Recall özelliğiyle benzer endişelere yol açmıştı. Bu yüzden Copilot Modu tanıtılırken gizliliğe özel vurgu yapıldı.

Microsoft, verilerin sadece gerekli olduğu durumlarda ve sizin onay verdiğiniz ayarlara göre toplandığını söylüyor. Üstelik Copilot’un aktif olduğunu her zaman görebileceğiniz görsel ipuçları da olacak. Keza istemediğiniz takdirde Copilot’u kapatabileceksiniz.

Copilot Modu nasıl kullanılır?

Copilot Modu şu an test aşamasında ve Windows ve Mac için Edge kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Denemek istiyorsanız, Microsoft’un resmî web sitesindeki Copilot Modu sayfasına gidip talimatları takip edebilirsiniz.

İleride bu modun ücretli olup olmayacağı ya da test süresinin ne kadar süreceği henüz belli değil ancak şimdiden deneyip fikir edinmek isteyenler için bu fırsat kaçmaz çünkü gidişat gösteriyor ki, yapay zekâ destekli tarayıcılar yakında hayatımızın bir numaralı parçası olacak.

Copilot Modu tanıtım videosu: