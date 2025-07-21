ChatGPT günümüzde en çok kullandığımız yapay zekâ aracı konumunda ama onun da birçok teknik kısıtlaması ve kasıtlı engellenen özellikleri var. Peki bunlar neler?

Yapay zekâ her geçen gün gelişiyor ama hâlâ mükemmel değil. Özellikle ChatGPT gibi büyük dil modelleri bazı konularda harikalar yaratırken, bazı şeyleri ise ya hiç yapamıyor ya da yapmaya çalışmasına rağmen kapasitesi nedeniyle başarılı sonuç veremiyor.

Eğer ChatGPT'yi sık kullanıyorsanız, siz de bazı sorulara istediğiniz netlikte cevap alamadığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Peki neden? Çünkü bu sistemin belirli sınırlamaları, bilinçli engellemeleri ve teknik yetersizlikleri var.

Yaratıcı ve özgün fikirler üretemez

Evet, ChatGPT şiir yazabilir, bir hikâye oluşturabilir veya bir resim için fikir verebilir ve üretebilir ancak bunların hiçbiri gerçek bir yaratıcılık olarak kabul edilemez.

Aslında yaptığı şey, eğitim verilerinde gördüğü milyonlarca örneği analiz edip bu kalıpları taklit etmektir. İnsanların yaşadığı deneyimlerden, duygulardan ve hayal gücünden beslenen o eşsiz ve özgün yaratıcılık kıvılcımına sahip değildir. Var olanı sentezler ama "yoktan var edemez".

Duygusal zekâya sahip değil ve empati kuramaz

ChatGPT, duyguları anlayamaz. Ona üzgün olduğunuzu söylediğinizde, size "üzgün olmana üzüldüm" gibi kalıplaşmış ve programlanmış cevaplar verecektir çünkü bu kelimelerin arkasındaki gerçek ağırlığı, acıyı veya sevinci hissedemez.

İnsanlar arasındaki karmaşık sosyal dinamikleri, empatiyi ve bir dostun sıcaklığını size sunamaz. Bu nedenle duygusal destek veya derin bir sohbet arkadaşı arıyorsanız ChatGPT sanılanın aksine yanlış adrestir.

Etik ve ahlaki ikilemlerde yargıda bulunamaz

"Doğru" ve "yanlış" kavramları, kültürel, kişisel ve durumsal bağlamlara göre değişir. ChatGPT, bu karmaşık ahlaki ve etik labirentlerde yolunu bulamaz. Ona karmaşık bir etik problem sunduğunuzda, genellikle farklı bakış açılarını listeler ama asla net bir yargıda bulunamaz veya "şunu yapmalısın" diyemez.

ChatGPT gibi dil modelleri; tehlikeli, yasa dışı ve etik olmayan talepleri (örneğin birine zarar verme veya yasa dışı bir aktivite planlama gibi) reddetmek üzere programlanmıştır.

Üst seviye mantık yürütemez

Basit mantık problemlerini çözebilir ancak işin içine çok sayıda değişken ve adım girdiğinde "katastrofik başarısızlıklar" yaşayabilir.

Özellikle ileri düzey matematik, karmaşık kodlama hatalarını ayıklama veya birden fazla kurala aynı anda uyması gereken noktalarda ciddi zorluklar yaşar. Adım adım düşünmesi gereken yerlerde bazen temel mantık hataları yapabilir ve süreci yönetemez.

Cihazlarınızla etkileşim kuramaz

ChatGPT'nin cihazlarınızla etkileşime girmesini istediğiniz zamanlar olabilir. Örneğin Siri iPhone ve Mac'inizi kontrol ederek müzik çalma, Bluetooth'u kapatma veya bir kişiyi arama gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

ChatGPT tam olarak bir kişisel asistan değil fakat Apple'ın desteği sayesinde sadece sesli ve yazılı olarak kullanılabiliyor. Şimdilik Siri kadar cihazlarınız üzerinde etkileşime geçemiyor.

Peki siz gelecekte ChatGPT'nin hangi seviyeye ulaşmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.