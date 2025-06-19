Hepimiz günlük hayatımızda birçok farklı iş için yapay zekâları kullanmaya başladık ancak yapay zekâ beynimize ciddi zararlar veriyor olabilir mi?

ChatGPT gibi yapay zekâ araçları hayatımızı kolaylaştırıyor ama acaba bu rahatlık uzun vadede düşünme yetimizi köreltiyor olabilir mi? MIT Media Lab’de yapılan yeni bir araştırma bu konuda bazı endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmada 18-39 yaş arası 54 kişi üç gruba ayrıldı. Bir grup ChatGPT kullanarak, bir grup Google aramalarıyla, diğer grup ise hiçbir araç kullanmadan SAT sınavına benzer kompozisyonlar yazdı. Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG cihazlarıyla ölçüldü.

Araştırma için üç farklı grup oluşturuldu

Sonuçlara göre ChatGPT kullananların beyinleri çalışma konusunda en az aktif olanlardı. Zamanla bu grup daha da az çaba harcamaya başladı ve denemeleri neredeyse tamamen yapay zekâya yazdırır hâl geldi. Yazdıkları denemeler birbirine çok benziyor, yaratıcılık ve kişisel düşünceden yoksun görünüyordu. İki öğretmen incelemeleri sonrasında bu yazıları "ruhsuz" olarak değerlendirdi.

Buna karşılık, sadece kendi beyin gücüyle yazan grup en yüksek beyin aktivitesini gösterdi. Yazılarına daha çok sahip çıktılar, yaratıcı oldular ve yazma sürecinden daha fazla memnun kaldılar. Google kullanan grup da hem memnundu hem de beyinleri daha aktifti. Bu da aslında bilgiye ulaşmak için hâlâ neden araştırma yapmamız gerektiğini gösteriyor.

ChatGPT grubu daha önce yazdığı yazıyı yeniden yazamadı

Denemelerden sonra katılımcılardan daha önce yazdıkları bir yazıyı yeniden yazmaları istendi. ChatGPT grubundakiler artık yardım alamadan yazmak zorunda kaldı ama çoğu ne yazdığını bile hatırlamıyordu. Beyin dalgaları da hafıza kullanımının zayıf olduğunu gösterdi. Diğer gruplar ise bilgiyi daha iyi hatırlayıp daha güçlü beyin bağlantıları sergiledi.

Araştırmayı yürüten Nataliya Kosmyna, özellikle çocukların ve gençlerin gelişmekte olan beyinlerinin bu tarz araçlardan daha fazla etkilenebileceğini söylüyor. Hatta "Bir gün bir yetkilinin 'GPT ile anaokulu eğitimi verelim' demesinden korkuyorum." diyor. Bu yüzden sonuçları henüz hakem onayı olmadan bile paylaşmak istemiş.

Kısacası günümüzde belki de işlerimizi hızlandırdığı için dört kolla yapay zekâya sarılıyoruz ancak yapay zekâyı nasıl kullandığımız gerçekten çok önemli. Doğru kullanıldığında faydalı oluyor olsa da her şeyi ona bırakmak, özellikle genç yaşta beyin gelişimine gerçekten zarar verebilir.

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