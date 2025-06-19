Midjourney, ilk video üretme modeli V1'i resmen tanıttı ve kullanıma sundu. Kullanıcılar, görselleri 5 saniyelik videolara çevirebilecek. Paylaşılan örnekler, V1'in etkileyici sonuçlar çıkarabildiğini gösteriyor.

Yapay zekâ alanındaki hız kesmeyen gelişmelerle video üretme modelleri de çok popüler hâle gelmeye başlamıştı. OpenAI ve Google gibi şirketler bu konuda rekabet ederken şimdi de Midjourney’den böyle bir hamle geldi. Yapay zekâ devi, video üretebilen ilk yapay zekâ aracı V1’i resmen tanıttı.

Şimdiye kadar görsel üretme aracıyla tanınmayı başaran Midjourney, V1 ile video konusunda da öne çıkan bir firma olacak. V1 modeli, görselleri videoya dönüştüren bir model olarak karşımıza çıkıyor. Paylaşılan örneklere baktığımızda verdiği sonuçların gerçekten etkileyici olduğunu görebiliyoruz.

5-21 saniye arası videolar oluşturulabiliyor

Kullanıcılar, V1 modelini bir görsel yükleyerek kullanabilecek. Bu görsel daha sonra hareketli hâle getirilip gerçekçi videolara dönüştürülecek. Midjourney’in aktardığına göre V1, 5 saniyelik klipler oluşturacak. Ancak daha sonra 3 defa daha uzatma seçeneğine sahip olacaksınız. Toplamda 4 adet 5 saniyelik uzatma ile de en fazla 20 saniyelik video klipler oluşturulabilecek. Maalesef Veo 3’teki gibi ses özelliği V1’de yok.

Kullanıcılar, isterlerse görsele rastgele bir animasyon katarak isterlerse de metinler yoluyla ne görmek istediklerini tarif ederek videoları oluşturabiliyor. Ayrıca nesnenin ve kameranın hareketi gibi detayları da söyleyebiliyorsunuz. V1 için paylaşılan videolara baktığımızda tıpkı şirketin diğer modellerinde olduğu hem ultra gerçekçi hem de fantastik, başka dünyalardan fırlamış gibi görünen etkileyici görüntüler oluşturduğunu görebiliyoruz.

V1 modeli, tıpkı diğer Midjourney araçları gibi Discord üzerinden 10 dolarlık temel aboneliğe sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Şirket, yeni modeliyle OpenAI’ın Sora, Google’ın ortalığı kasıp kavuran Veo 3 modeli gibi araçlara rakip olmak istiyor. Örnekler gayet etkileyici ancak onlarla rekabet edip etmeyeceğini zamanla göreceğiz. Ses özelliği inanılmaz fark yarattığında Veo 3 ile şu an için rekabet etmesi pek mümkün görünmüyor.

Midjourney V1 ile oluşturulan bazı videolar: