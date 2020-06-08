Chrome Reklam Virüsü Nasıl Temizlenir? (Mobil ve Bilgisayar)

Chrome reklam virüsü olarak adlandırılan ve Google Chrome internet tarayıcısı ile hangi siteyi ziyaret ederseniz edin karşınıza rahatsız edici reklamlar çıkaran virüsten kurtulmak kolay. Gelin mobil ve bilgisayarda bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatalım.

En popüler internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, hem mobilde hem de bilgisayarda kullanılabiliyor. Kullanım sırasında antivirüs programınızın algılamadığı ya da gözden kaçırdığı bir virüs kapmış olabilirsiniz. Chrome reklam virüsü olarak adlandırılan bir virüs, karşınıza devamlı rahatsız edici reklamlar çıkarıyor olabilir.

Chrome reklam virüsü güvenli olmayan bir internet sitesinden ya da indirmiş olduğunuz bir eklentiden kaynaklı bulaşmış olabilir. Chrome reklam virüsü en yaygın ve en rahatsız edici virüs türlerinden biridir. Chrome reklam virüsü belasından kurtulmak isteyenler için hem mobilde hem de bilgisayarda kolayca uygulayabileceğiniz temizleme yöntemlerini anlattık.

Chrome reklam virüsü nedir?

Chrome reklam virüsü olarak resmi bir adı olmasa da, temel olarak Google Chrome internet tarayıcısını hedef alarak saldıran bir virüs türü olduğu için bu isimle anılıyor. Virüs, hangi internet sitesini ziyaret ediyor olursanız olun karşınıza ilgisiz reklamlar çıkarıyor. Chrome reklam virüsü hem Google Chrome internet tarayıcısına hem de Google Chrome mobil internet tarayıcısına bulaşabiliyor.

Bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda Chrome reklam virüsü tarafından kullanıcıya gösterilen reklamların pek çoğu pornografik ya da yasa dışı bahis sitelerine dair içerikler oluyor. Bir kötü amaçlı yazılım ürünü olan Chrome reklam virüsü, Google Chrome kullanıcılarına ilgisiz reklamlardan başka sorunlar da yaratıyor.

Chrome reklam virüsü ve yarattığı sorunlar:

Tarayıcınızda ilgisiz reklamlar

Ansızın açılan farklı sekmeler

Habersiz değişen tarayıcı başlangıç ana sayfası

Habersiz değişen arama motoru seçeneği

İstenmeyen Google Chrome uzantıları

Kaldırılamayan araç çubukları

Bilinmeyen sayfa ve reklamlara yönlendirme

Sürekli virüs bulaşma uyarısı

İlgisiz ve sürekli pop-up reklamları

Yukarıdaki sorunlar Google tarafından açıklanan ve Chrome reklam virüsü bulaşmış internet tarayıcılarında en sık karşılaşılan sorunlardan bazıları. Bu sorunlardan biri ya da birkaçı ile sürekli olarak karşılaşıyorsanız tarayıcınıza Chrome reklam virüsü bulaşmış demektir. Virüsü temizlemek için mobilde ve bilgisayarda uygulayabileceğiniz farklı yöntemler var.

Windows'ta Chrome reklam virüsü temizleme nasıl yapılır?

Adım #1: Bilgisayarınızda Google Chrome internet tarayıcısını açın.

Bilgisayarınızda Google Chrome internet tarayıcısını açın. Adım #2: Sağ üst köşedeki üst üste üç nokta butonuna basarak “Özelleştirme ve Kontrol” menüsünü açın.

Sağ üst köşedeki üst üste üç nokta butonuna basarak “Özelleştirme ve Kontrol” menüsünü açın. Adım #3: Buradan “Ayarlar” menüsünü açın.

Buradan “Ayarlar” menüsünü açın. Adım #4: Sayfanın en altında göreceğiniz “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın.

Sayfanın en altında göreceğiniz “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın. Adım #5: En altta göreceğiniz “Sıfırla ve temizle” bölümünden “Bilgisayarı temizleme” seçeneğine tıklayın.

En altta göreceğiniz “Sıfırla ve temizle” bölümünden “Bilgisayarı temizleme” seçeneğine tıklayın. Adım #6: “Bul” butonuna tıklayın.

“Bul” butonuna tıklayın. Adım #7: Sistem birkaç dakika boyunca zararlı yazılım denetlemesi yapacak.

Sistem birkaç dakika boyunca zararlı yazılım denetlemesi yapacak. Adım #8 : Zararlı yazılım tespit edilirse “Kaldır” butonuna tıklayarak yazılımı kaldırın.

: Zararlı yazılım tespit edilirse “Kaldır” butonuna tıklayarak yazılımı kaldırın. Adım #9: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #10: İşlem tamam.

Yukarıdaki adımları izleyerek Chrome reklam virüsüne neden olan zararlı yazılımları kaldırdıktan sonra tarayıcı ayarlarınızı da sıfırlamanızda fayda var. Bunun için “Sıfırla ve temizle” bölümünde bulunan “Ayarları sıfırla” seçeneğini kullanabilirsiniz. Sıfırlama sonrası Google Chrome internet tarayıcısını kapatın ve yeniden açın.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yapılan zararlı yazılım denetlemesi sırasında Google Chrome’un güvenli bir dosyayı yanlışlıkla karantinaya aldığını düşünüyorsanız, bilgisayarınızdaki Chrome Cleanup Tool klasöründeki Karantina klasörü üzerinden bu dosyaya erişebilir ve dosyayı kurtarabilirsiniz.

macOS'ta Chrome reklam virüsü temizleme nasıl yapılır? (Mac)

Adım #1: Finder penceresini açın.

Finder penceresini açın. Adım #2: Buradan “Uygulamalar” menüsünü açın.

Buradan “Uygulamalar” menüsünü açın. Adım #3: Tanımadığınız programları tespit edin.

Tanımadığınız programları tespit edin. Adım #4: Seçtiğiniz program üzerinde sağa tıklayın.

Seçtiğiniz program üzerinde sağa tıklayın. Adım #5: “Çöp kutusuna taşı” seçeneğine tıklayın.

“Çöp kutusuna taşı” seçeneğine tıklayın. Adım #6: Tanımadığınız tüm programlara aynı işlemi uygulayın.

Tanımadığınız tüm programlara aynı işlemi uygulayın. Adım #7: Tüm programları sildikten sonra çöp kutusunu boşaltın.

Tüm programları sildikten sonra çöp kutusunu boşaltın. Adım #8: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #9: İşlem tamam.

Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Chrome reklam virüsü tespit etmek için otomatik olarak yapılacak bir işlem yok. Virüs temizleme işlemini yukarıda anlattığımız adımları uygulayarak el ile yapmalısınız. Bilgisayarı yeniden başlatmak yaptığınız değişiklikleri görmek için yapmanız gereken bir işlem.

Android’de Chrome reklam virüsü temizleme nasıl yapılır?

Adım #1: Cihaza yüklediğiniz tüm programların bir listesini çıkarın.

Cihaza yüklediğiniz tüm programların bir listesini çıkarın. Adım #2: Cihazı kapatın.

Cihazı kapatın. Adım #3: Cihaz açılırken güç düğmesine basılı tutarak güvenli modda açılmasını sağlayın.

Cihaz açılırken güç düğmesine basılı tutarak güvenli modda açılmasını sağlayın. Adım #4: Ekranın en altında “Güvenli mod” yazısı göreceksiniz.

Ekranın en altında “Güvenli mod” yazısı göreceksiniz. Adım #5: Cihaza son yüklediğiniz uygulamaları tek tek kaldırın.

Cihaza son yüklediğiniz uygulamaları tek tek kaldırın. Adım #6: Her kaldırma işlemi sonrası cihazı normal modda açın ve sorunu kontrol edin.

Her kaldırma işlemi sonrası cihazı normal modda açın ve sorunu kontrol edin. Adım #7: Sorun ortadan kalkana kadar uygulama kaldırma ve normal modda açma işlemini tekrar edin.

Sorun ortadan kalkana kadar uygulama kaldırma ve normal modda açma işlemini tekrar edin. Adım #8: Soruna neden olan uygulamayı bulduktan sonra diğer uygulamaları yeniden yükleyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip cihazınıza bulaşmış olan Chrome reklam virüsünü yukarıda anlattığımız yöntemi uygulayarak el ile tespit edebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer Chrome reklam virüsü her zaman aynı internet sitesinin bildirimlerini gösteriyorsa bildirim ayarlarını düzenlemelisiniz. Bunun için:

Adım #1: Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın.

Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın. Adım #2: Bildirimlerini engellemek istediğiniz internet sayfasını açın.

Bildirimlerini engellemek istediğiniz internet sayfasını açın. Adım #3: Adres çubuğunun sağ tarafındaki üst üste üç nokta butonuna dokunun.

Adres çubuğunun sağ tarafındaki üst üste üç nokta butonuna dokunun. Adım #4: “Daire içindeki i” yani bilgi butonuna dokunun.

“Daire içindeki i” yani bilgi butonuna dokunun. Adım #5: “Site ayarları” menüsünü açın.

“Site ayarları” menüsünü açın. Adım #6: “İzinler” bölümünü açın.

“İzinler” bölümünü açın. Adım #7: Buradan “Bildirimler” yazısına dokunarak bildirim ayarlarını açın.

Buradan “Bildirimler” yazısına dokunarak bildirim ayarlarını açın. Adım #8: “İzinler” ya da “Bildirimler” seçeneği göreceksiniz.

“İzinler” ya da “Bildirimler” seçeneği göreceksiniz. Adım #9: Bu seçeneği pasif hale getirin.

Bu seçeneği pasif hale getirin. Adım #10: İşlem tamam.

Android işletim sistemine sahip cihazınıza Chrome reklam virüsü bulaşmaması ve yukarıdaki uzun işlemlerle uğraşmamak için Google Play Store uygulamasındaki Play Protect korumasını aktif hale getirin ve cihazınıza güvenilir bir antivirüs mobil uygulaması indirin.

iPhone'da (iOS) Chrome reklam virüsü temizleme nasıl yapılır?

Adım #1: Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın.

Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın. Adım #2: Yan yana üç nokta butonuna basın.

Yan yana üç nokta butonuna basın. Adım #3: “Ayarlar” menüsünü açın.

“Ayarlar” menüsünü açın. Adım #4: “İçerik Ayarları” bölümünü açın.

“İçerik Ayarları” bölümünü açın. Adım #5: Buradan “Açılır Pencereleri Engelle” seçeneğini açın.

Buradan “Açılır Pencereleri Engelle” seçeneğini açın. Adım #6: “Pop-up’ları Engelle” seçeneğini aktif hale getirin.

“Pop-up’ları Engelle” seçeneğini aktif hale getirin. Adım #7: Uygulamayı kapatın ve yeniden açın.

Uygulamayı kapatın ve yeniden açın. Adım #8: İşlem tamam.

iOS işletim sistemine sahip cihazınızda Chrome reklam virüsü nedeniyle gösterilen pop-up reklamları bu şekilde engelleyebilirsiniz. Eğer Google Chrome mobil uygulamasında çıkan tüm pop-up reklamları engellemek istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

Adım #1: Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın.

Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın. Adım #2: Pop-up reklamlarını görmek istediğiniz internet sayfasını açın.

Pop-up reklamlarını görmek istediğiniz internet sayfasını açın. Adım #3: Ekranın en altında “Engellenen pop-up” yazısı göreceksiniz.

Ekranın en altında “Engellenen pop-up” yazısı göreceksiniz. Adım #4: Yazının altında göreceğiniz “Her zaman göster” butonuna tıklayın.

Yazının altında göreceğiniz “Her zaman göster” butonuna tıklayın. Adım #5: İnternet sitesinin pop-up reklamları artık görünecek.

Sizin için Windows, Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızdaki ve Android, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızdaki Chrome reklam virüsü nasıl temizlenir sorusunu yanıtladık. Bir daha sisteminize bir virüs girmemesi için güvenilir internet sitelerini ziyaret edin, güvenilir kaynaklardan program, mobil uygulama indirin ve cihazınıza bir antivirüs programı yükleyin.