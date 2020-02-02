Çin'in İnşa Ettiği Hastanenin Muazzam Gelişimi (Video)

Çin'in Wuhan kentinde 10 gün önce inşasına başlanan hastane 3 Şubat'ta hizmete girecek. Binlerce işçinin çalıştığı hastane, bir tür 'karantina merkezi' olarak tasarlanırken 1.000 yatak kapasitesine sahip olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ölümcül Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 305'e yükselirken Çinli yetkililer, salgını kontrol altına almak için büyük bir çaba gösteriyor. Wuhan'daki hastanelerin kapasitelerinin yetersiz kalması nedeniyle 24 Ocak'ta inşasına başlanan 1.000 yataklı hastane, yarın (3 Şubat) hizmete girecek.

25 bin metrekarelik bir alana yapılan hastanenin inşaatında çalışan işçiler, normal bir inşaat işinin üç katı yevmiye alırken Çin'in bu tip hızlı inşaatlar yapabilme yeteneğine dikkat çekiliyor. 2003 yılındaki SARS salgını sırasında da Pekin'de bir hastane 7 gün içerisinde inşa edilmişti.

İnşaatta 4 bin işçi, 100 ağır iş makinesi görev aldı:

Global Times, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan 150 sağlık görevlisinin Wuhan'a ulaştığını açıklamıştı ancak bu sağlık görevlilerinin yeni hastanede görev yapıp yapmayacağı bilinmiyor. The Star'ın bildirdiğine göreyse orduya bağlı 1.400 sağlık görevlisi yeni hastanede görev yapacak. Bunlardan 950'si Halk Kurtuluş Ordusu Birleşik Lojistik Destek Gücü bağlantılı hastanelerden gelirken kalanlar ordunun tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerden oluşuyor.

The Star'a konuşan hastane inşaatının proje yöneticisi Fang Xiang, inşaata başladıklarında bunun 'imkânsız bir görev' olacağını düşünüyormuş. Xiang, bu boyutlarda bir projenin normal şartlarda 2 yıl süreceğine dikkat çekiyor.

İşte 60 saniyeye sığdırılan inşa süreci:

Yeni hastanenin adı Wuhan Huoshenshan (Ateş Tanrısı Dağı) Hastanesi olacak. Hastane inşaatında toplamda 4 bin işçiyle 100 ağır iş makinesinin çalıştığı belirtiliyor. Hastane, prefabrik bir yapı olarak inşa edildi ve 2003'teki salgında Pekin'de inşa edilen hastaneden de ilham alındı. Wuhan kentinin bulunduğu Hubai eyaleti yetkilileri, 1.600 yatak kapasiteli bir başka hastaneyi de çarşamba günü hizmete açmayı planlıyor.

Çin'deki salgın nedeniyle şu ana kadar 305 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 14 bini geçerken Çin'de yaklaşık 35 milyon kişinin yaşadığı bir bölge karantina altına alındı.