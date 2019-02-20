Çin’in Cıciang eyaletinde yaşayan bir öğrencinin, ev ödevlerini satın aldığı bir robota yazdırması sosyal medyada ülkenin gündemine oturdu.

Ödev yapmaktan neredeyse hiçbir öğrencinin hoşlanmadığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle de ödev yapmaktan kaçınmak için atılmayan takla kalmıyor. Öyle görünüyor ki bu durum dünyanın her yerinde aynı.

Çin’de yayın yapan ‘South China Morning Post’ gazetesine göre, ülkenin Cıciang eyaletinde bulunan Hangcou şehrinde okuyan bir kız öğrenci, Bahar Bayramı’nda yaklaşık 625 TL vererek bir robot satın aldı. Genç kızın aldığı robotun özelliği ise insan yazısını taklit etmesi ve yazma işlemini hatasız olarak tamamlaması.

Genç kızın ailesinden gizli olarak aldığı robotu ise annesi ortaya çıkardı. Kızın annesi Cang, kızının bir haftalık tatil için verilen bütün ödevleri çok kısa sürede ve hatasız olarak tamamlamasından şüphelendi. Kızının odasını temizlerken de üzerinde “tüm el yazılarını taklit edebilir” logolu robotu bulan anne, öfkelenerek robotu parçaladı.

Anne olayı Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da paylaşarak, “Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?” ifadelerini kullandı. Paylaşım tam 13 milyon görüntülenme aldı ve 3 bin defa paylaşıldı. Robota olan ilgi de artış gösterdi.

Yapılan yorumlar ise iki ana gruba ayrılıyor. Birinci grupta öğrencilerin tekdüze, sıkıcı ve ağır yüklere katlanması yerine eğitimde reform yapılmasını ve yaratıcı ödevler verilmesini isteyenler var. İkinci grupta ise öğrencinin bu yaşta böyle bir robot kullanmasının yanlış olduğunu savunan kişiler bulunuyor. Çin’de eğitim oldukça ağır ve öğrencilere, kitaplardaki metinlerin bire bir yazılmasını isteyen ödevler verilebiliyor.