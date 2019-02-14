Uluslararası ODTÜ Robot Günleri 23-24 Şubat'ta

Bu yıl 16.sı düzenlenen Türkiye’nin en prestijli robot etkinliklerinden olan Uluslararası ODTÜ Robot Günleri 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde (KKM) gerçekleştirilecek.

Teknolojinin artan ivmesiyle gün geçtikçe önem kazanan robotiğe ilgisi olan herkesin katılabileceği bir etkinlik olacak. Etkinlik kapsamında, yarışmacılar özgün ve kategorilerde yeteneklerini ve becerilerini ölçme şansı yakalıyor. Bunun yanı sıra izleyiciler birbirinden ilginç robotların gösterilerini izleyerek teknolojinin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. Yarışmanın bu yılki kategorileri şu şekilde sıralanıyor:

çizgi izleyen

arama ve kurtarma

çöp toplayan

labirent çözen

otonom insansız hava aracı

inovasyon

Her kategori için ilk 3 dereceye girenlere ve bütün katılımcıları da sürpriz hediyeler verilecek olan Uluslararası ODTÜ Robot Günleri hakkında daha detaylı bilgi almak için odturobotgunleri.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.