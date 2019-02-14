Uluslararası ODTÜ Robot Günleri 23-24 Şubat'ta

Teknolojinin artan ivmesiyle gün geçtikçe önem kazanan robotiğe ilgisi olan herkesin katılabileceği bir etkinlik olacak. Etkinlik kapsamında, yarışmacılar özgün ve kategorilerde yeteneklerini ve becerilerini ölçme şansı yakalıyor. Bunun yanı sıra izleyiciler birbirinden ilginç robotların gösterilerini izleyerek teknolojinin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. Yarışmanın bu yılki kategorileri şu şekilde sıralanıyor:
- çizgi izleyen
- arama ve kurtarma
- çöp toplayan
- labirent çözen
- otonom insansız hava aracı
- inovasyon
Her kategori için ilk 3 dereceye girenlere ve bütün katılımcıları da sürpriz hediyeler verilecek olan Uluslararası ODTÜ Robot Günleri hakkında daha detaylı bilgi almak için odturobotgunleri.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.