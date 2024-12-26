Çin, dünyanın en büyük hidroelektrik barajının inşasına onay verdi. 137 milyar dolar harcanacak bu proje, yıllık 300 milyar kWh enerji üretimi yapabilecek.

Çin, bugün çok büyük bir projeye onay verdi. Ülke, dünyanın en büyük hidroelektrik projelerinden birini hayata geçireceğini açıkladı. Bir barajı içeren bu proje, Tibet’te bulunan Yarlung Zangbo Nehri’ne inşa edilecek.

Şu anda dünyanın en büyük hidroelektrik barajı yine Çin’de bulunan “Üç Boğaz Barajı”ydı. Açıklamalara göre yeni proje, bu barajdan 3 kattan daha fazla enerji üretebilecek.

117 milyar dolar harcanacak

İnşa edilecek yeni hidroelektrik baraj, tahmin edebileceğiniz gibi çok pahalıya patlayacak. Öyle ki baraja yapılacak toplam yatırımın 137 milyar dolar seviyelerine kadar çıkacağı söyleniyor. Bu gerçek çıkarsa dünyanın en altyapı projesi olmayı başaracak.

Barajın inşa edileceği Yarlung Zangbo Nehri’nin, aynı zamanda dünyanın en büyük ve en derin kanyonuna ev sahipliği yaptığını da belirtelim. Ayrıca en yağmurlu bölgelerden biri olması da dikkat çekiyor.

Yeni projenin yıllık 300 milyar kilowatt saat (kWh) enerji üretmesi planlanıyor. Karşılaştırma yapacak olursak Üç Boğaz Barajı, 88,2 milyar kWh enerji üretiyordu. Bunlar dışında on binlerce kişiye istihdam sağlayabileceğini de söylemek gerek.