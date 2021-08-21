Çin, Kişisel Verilerin Korunması İçin Yeni Kanun Açıkladı

Çin, kendi teknoloji firmalarının güvenlik önlemlerini arttırmak adına önlemler almasını istiyor. Bu nedenle de Avrupa Birliği'nin aldığına benzer bir kişisel veri güvenliği kanunu çıkardı.

İnternet ve bilişim teknolojilerinin yükselişi ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri de veri güvenliği olmuştu. Mahremiyetin korunması ve bilgilerimizin güvenliği çok uzun zamandır internet kullanıcılarının aklına takılan konular arasında yer alıyor.

Daha önce Avrupa Birliği bu konuda oldukça sıkı denetlemeler getiren bir yasa çıkarmıştı. Şimdi de Çin benzer bir yasa açıkladı. Ülkede teknoloji firmalarının faaliyetlerine gelen yeni incelemelerin parçası olan yasa, firmaların kullanıcı verileri ile ilgili tüm aktivitelerine kısıtlamalar ve düzenlemeler getiriyor.

1 Kasım'dan sonra geçerli olacak

Ülkede 1 Kasım'dan sonra geçerli olacak olan yasa daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak adlandırılıyordu. Çin'in devlet medyasından yapılan açıklamaya göre yeni yasanın amacı kişisel verileri korumak. Buna göre firmalar artık kişisel verileri toplamadan önce onay almak zorunda. Ayrıca verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve firmaların Çin dışına gönderilen verileri nasıl güvence altına alacağı da yasanın konuları arasında yer alıyor.

Yasaya göre firmaların artık güvenlik ve gizlilikten sorumlu olarak görevlendirilmiş bir çalışanı bulunması gerekecek. Verilerin korunması faaliyetlerini gözetmek bu kişinin sorumluluğu olacak. Ayrıca firmalar da yasaya uygunluklarını kanıtlamak adına düzenli olarak incelemeye girecek.

Bunlara ek olarak, verileri toplayan kurum ve kuruluşlar bu verilerin toplanma nedenleri konusunda açık ve akla yatkın nedenler sunmak zorunda olacak. Böylece kişilerden en az veri alınarak çalışmalar yapılabilmesi sağlanacak.

Çin'de son dönemde ülke içinde refahın eşit dağıtılması tartışmalarında oklar ülkenin teknoloji devlerine dönmüş durumda. Yeni yasaların Asyalı teknoloji devlerinin büyümesini ve yayılmasını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Genel olarak bakıldığında ise kişisel verilerin kontrolsüzce kullanılamayacak olması Çin'deki internet kullanıcılarına fayda sağlayacak gibi duruyor.