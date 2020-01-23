Çin, Salgına Önlem Olarak 3 Şehri Daha Karantinaya Aldı

Çin, Wuhan kentinden yayılan koronavirüse karşı önlem olarak 3 şehri daha karantina altına aldığını açıkladı. Bu toplamda 20 milyon insanın karantinaya alınması anlamına geliyor.

Çin’de yayılmaya başlayan ve Wuhan şehrinde ortaya çıktığı için Wuhan virüsü olarak bilinen koronavirüs, oldukça ciddi bir salgın tehdidi yaratıyor. Çinli yetkililer şimdi, Wuhan’ın ardından 3 şehri daha tamamen karantinaya aldı. Karantina altındaki şehirlerin sayısı 4’e yükseldi.

Wuhan şehri çarşamba günü karantinaya alınmıştı. The Guardian’ın haberine göre Wuhan’a yakın olan üç büyük şehir olan Huanggang, Ezhou ve Chiba da karantinaya alındı. Wuhan’da yaşayan 11 milyon kişiye ek olarak bu şehirlerde de 9 milyon kişi karantinaya alınmış oldu.

Ay Yeni Yılı Festivali iptal edildi

Alınan önlemlere ek olarak Pekin’deki yetkililer Ay Yeni Yılı için yapılacak olan festivali de iptal etti. Bu kararın amacı ise yolculuk yapan insanların 2019-nCoV’u daha fazla yayılmaktan alıkoymak. Şu ana kadar en az 633 vaka resmen kaydedilirken 95 vakada hastaların durumu kritik oldu ve en az 17 vaka da ölümle sonuçlandı.

Uzmanlar ise bu aşırı önlemlerin sıradan vatandaşları korkutmaktan başka bir işe yaramayacağına inanıyor. The Japan Times’a göre Wuhan’da kapalı kalan vatandaşlar kafaları karışmış ve çaresiz hissediyor.

“11 milyon kişiyi karantinaya almak bir ilk”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin temsilcisi Gauden Galea, yaptığı açıklamada “Bildiğim kadarıyla, 11 milyon kişilik bir şehri karantinaya almak bilim açısından yeni” derken, “Daha önce kamu sağlığı önlemi olarak ele alınmamıştı. Bu aşamada işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehirlerdeki rahatsızlık ise şaşırtıcı değil. Business Insider’a göre yetkililer hastaları plastik kutulara ya da tüplere koyarak taşıyor. Wuhan’dan bir öğretmen, “Uyanıp haberleri gördüğümde delireceğimi sandım. Artık biraz geç kalınmış durumda. Hükümetin önlemleri yeterli değil” açıklamasını yaptı.