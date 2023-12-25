ABD'li bir firma olan Sky Elements, yüzlerce drone kullanarak gerçekleştirdiği drone ışık şovuyla Guinness Rekoru kırmayı başardı.

Son yıllarda sık sık drone ile yapılan ışık şovları görüyoruz. Bu droneların kullanım sıklığı kadar bir arada kullanılan drone sayısı da her geçen gün artıyor. Son olarak ABD'li firma Sky Elements, yüzlerce drone kullanarak bir Noel kutlaması gerçekleştirdi. Bu kutlama sırasında rekor da kırılmış oldu.

Teksas'ta bulunan North Richland Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 2000 kişi katıldı. Bu 2000 kişilik grubun arasında Guinness gözlemcileri de yer alıyordu. Gözlemciler, Fındıkkıran balesindeki balerin için "havada oluşturulmuş en büyük kurgusal karakter görüntüsü" rekorunun, kar yağarken pencerenin önündeki çam ağacı görüntüsüne de "drone kullanılarak oluşturulmuş en büyük görüntü" rekorunu kırdıklarını teyit etti.

Aynı anda 1499 drone gökyüzünde

Guinness yetkilileri her iki rekor için de 1499 drone kullanıldığını kayıtlara geçirdi. Aslında Sky Entertainment bu projede 1500 drone kullanacaktı ancak araçlardan biri, kalkışta yaşanan sorunlardan dolayı havalanmayı başaramadı. Yine de o bir drone'un eksikliği görsellerde hiç hissedilmiyor.

LED ışıklarla ışıklandırılmış olan kalan 1499 drone, kendileri için daha önceden belirlenmiş olan rotaları takip ederek bu görüntüleri ortaya çıkardı. Sky Entertainment'ın baş pilotu Preston Ward, kendi memleketinde aynı anda iki Guinness Dünya Rekoru kırmanın harika bir his olduğunu söyledi.

Her geçen gün dünya çapında gösteriler için drone kullanımı yaygınlaşıyor. Geleneksel havai fişek gösterilerine kıyasla drone gösterileri hem daha kontrollü hem de çevreye ve canlılara daha az zarar veriyor.