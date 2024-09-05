DJI, 4K 30 FPS çekim yapabilen uygun fiyatlı yeni drone'u Neo'yu tanıttı.

Drone pazarı oldukça kalabalık ve pek çok firma, kullanımı kolay modeller sunmak için rekabet hâlinde. DJI da 199 dolarlık yeni Neo modeli ile birlikte geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Bu model, 350 dolarlık HoverAir X1 ile rekabet edebilecek kapasiteye sahip.

Tıpkı X1 gibi Neo da genel olarak kişisel kullanım ve selfie gibi ihtiyaçlar için kullanılacak bir cihaz. Drone'un üzerinde yer alan tek bir düğme ile havalanabilmesi sağlanıyor. Kumandaya ihtiyaç duymayan drone, takip etme, eksen etrafında dönme, yörünge izleme, yakınlaştırma ve uzaklaşma gibi özelliklere de sahip.

Esnek çerçevesi dikkat çekiyor

Neo, etrafında çarpabileceği bir şey varsa çarpacak bir drone zira etrafında çevreyi algılayabilecek bir sensörü yok. Öte yandan drone, X1'de olduğu gibi çarpışmalara karşı koruma sağlayabilecek esnek bir iskelete sahip. DJI Neo, başlangıç noktasına dönüş özelliğine de sahip.

Cihazın üzerinde iki adet anten bulunuyor. Böylece DJI Neo, kumanda eklenmesi durumunda 10 kilometreye kadar menzile ulaşıyor. Öte yandan Neo'nun DJI'ın daha güçlü modelleri ile rekabet edebilecek özellikleri olmasını beklememek gerekiyor. Neo ayrıca 4K 30FPS video da çekebiliyor.

DJI Neo, cebe ve avuca sığabilecek kadar küçük bir model. Drone'un fiyatı ise 199 dolar (6 bin 754 TL) olarak açıklandı. Ayrıca 289 dolarlık (9 bin 809 TL) bir kombo paket de satışa çıkacak.