Çin, tüm uluslar içerisinde en iddialı yapay zekâ stratejisine sahip devlet olmasının yanında uygulama konusunda oldukça iyi bir konumda. Analistlere göre ülke, bu alanda ilk süper güç olma yolunda ilerliyor.

Yapay zekâ, son senelerde hayatımıza dâhil olan ve oldukça ilgi çeken bir teknoloji konumunda. Yetenekleri çok çeşitli alanlara uzanabilen bu teknolojiyle en fazla ilgilenen ülke olan Çin, yapay zekâ ekosistemini oluşturabilmek için devasa miktarda veriyi yetenek, şirketler ve sermayeyle birleştiriyor.

2017 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından yayınlanan Yapay Zekâ Geliştirme Planı’nın ardından hızlanan çalışmalar günümüzde oldukça ilerlemiş durumda. Planlarla beraber Çin’in 'dünyanın en büyük ekonomik gücü' olmayı ve halkına yüksek refah sağlamayı amaçladığı söyleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapay zekâ konusunda iddiasını destekleyen açıklamalar yapan ve 10 yıldır liderlik hedefi olduğunun altını çizen Çin’in çabaları boşa çıkmayacak gibi duruyor. Özellikle son 1-2 seneye baktığımızda; ilk yapay zekâlı haber spikeri, müfredata eklenen yapay zekâ dersleri, cinayetlerin yapay zekâyla çözülmesi gibi haberlere rastlayabiliriz.

Uzmanlar da iddiaları destekliyor

Konu hakkında araştırmalarına Çin’i oldukça sık dâhil eden uzmanlar da hükûmet merkezli yapay zekâ sistemlerinin askeri ve dijital çıkarların korunmasında kullanılacağını ve aynı zamanda nüfusun güven içinde iyi bir yaşam sürmesini sağlayacağını doğrulayan yönde raporlar yayınlıyor. Uzmanlara göre Çin’in yaptığı birçok şey doğru ve bu şekilde devam ederse hızla büyüyen bir yapay zekâ endüstrisinin yaratılmasının önünde hiçbir engel yok.

Sosyal puan uygulaması:

Çin’de yapay zekânın uygulanması ile ilgili bir yol haritası belirlenmiş durumda. Sosyal puan sistemi denilen uygulamada temelde insan yerine makine kullanarak toplumu kontrol etmek ve yönetmek fikrine odaklanılıyor. Buna göre toplum düzeninden sorumlu polis, hâkimler, politikacılar, medya, idare merkezleri gibi yapıların görevini kısmen bir makine devralıyor.

Doğru ve yanlış davranışa da bu makine karar veriyor. Vatandaşlar artı ve eksi puan topluyor ve puan durumuna göre birtakım hizmetlerden yararlanma şansı elde edebiliyor. Örneğin iyi bir puana sahip vatandaş, vize işlemlerinde ön sıralara geçebiliyor.

Özgürlük ve güvenlik konularında bir kesimi ikileme düşüren bu konu hakkında yeni uygulama ve çalışmaları biz de merakla bekliyoruz. Sizin bu uygulama hakkında düşünceleriniz neler? Sizce Çin gerçekten yapay zekâ alanında dünya devi olabilecek mi? Görüşlerinizi yorum kısmında mutlaka belirtin.