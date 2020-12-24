Çin'de Geliştirilen Koronavirüs Aşısı Türkiye'ye Geldi

Çin'de üretilen koronavirüs aşısı, Türkiye'ye geldi. Birkaç saat önce İstanbul Havalimanı'na indiği öğrenilen uçak ile ülkemize gelen aşı, Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını sağlayabilir. Yapılacak incelemeler sonucunda aşıya onay verilirse, Türkiye'de toplu aşılama süreci başlayacak.

HaberTürk'ün Para Gündem programında yayınlanan "Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Tükiye'ye geldi" haberi, kısa sürede bütün medya organlarında yer almıştı. BirGün, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaşıp bilgiyi doğrulatamadığını dair bir açıklama yayınladı. Çinli Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşasından Türkiye'ye 50 milyon doz geleceği açıklanmıştı. Söz konusu aşının Faz-3 çalışmaları tamamlanmadığı için endişeler devam etse de aşıya dair endişeler sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklaması bekleniyor: Coronavac aşısına dair bakanlıktan resmi açıklama gelmeden, aşının Türkiye'deki akıbetine dair yapılacak haberlerin hiçbiri resmi değer taşımıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta içi Çin'in aşısına dair açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012241043454808-cin-asisi-turkiyeye-geldi/

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