Corona Virüsü, Türkiye Ekonomisini Olumlu Etkileyecek

Corona virüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. İngiliz Financial Times tarafından yapılan araştırma, Corona virüsünün ülkelerin ekonomilerini nasıl etkileyeceğini ortaya koyuyor. Buna göre araştırmaya katılan 24 ülkeden sadece Türkiye, Corona virüsten olumlu yönde etkilenecek.

Dünyanın gündemi şu sıralar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve an itibarıyla 427 kişinin hayatını kaybettiği Corona virüsü. Bir vahşi hayvan pazarında ortaya çıktığı belirlenen virüs, önce hayvanlardan insanlara ardından da insandan insanlara bulaştı ve şu sıralar on binlerce tespit edilmiş vaka bulunuyor. Virüs için kesinleşmiş bir tedavi yönteminin olmaması ise işleri daha da zorlaştırıyor.

Çin, özellikle de son birkaç yıldır ekonomi konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Dünya genelinde ticaret ağının önemli bir bölümünü elinde tutan Çin, şu sıralar Corona virüsüyle mücadele etmeye çalışıyor. Çalışmaların durduğu, yaşamın büyük çapta etkilediği ülkede yaşananlar, elbette diğer ülkeleri de hem yaşamsal konularda hem de ekonomi konusunda doğrudan etkiliyor.

Şimdiyse İngiltere merkezli Financial Times, Corona virüs salgınının ülke ekonomilerini nasıl etkileyebileceğine dair bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapor, pek çok ülkenin Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak küçüleceğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin geleceğine dair de bilgi veren Financial Times, Türkiye'nin Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda büyüyebileceğini söylüyor.

Financial Times'ın raporu, ING Bank ve IMF'nin verilerinden faydalanılarak oluşturulmuş. Rapora göre Türkiye, Çin'deki Corona virüsü nedeniyle ekonomisini yüzde 0.05 kadar büyütebilir. Böyle bir analizin yapılmasının altındaysa iki farklı neden yatıyor. Bu nedenlerden bir tanesi petrol fiyatlarının düşmesiyken, diğeri ise Çin'deki bazı fabrikalar ile aynı sektörler üzere çalışan ve ihracat yapan Türk şirketler.

Financial Times raporuna göre ekonomisi etkilenecek bazı ülkeler

Financial Times'ın raporuna göre Çin'deki salgın en çok komşu ülkeleri etkileyecek. Rapora göre Corona virüsünün en çok etkileyeceği ülke Güney Kore. Virüs, Güney Kore'nin ekonomisini yüzde 0.35 oranında küçültecek. Hong Kong, Tayland ve Malezya da Güney Kore'den sonra Corona virüsünden nasibini alan ülkeler olacak.

Ülkemiz, geçtiğimiz yıl Çin'den 19.1 milyar dolar ithalat yaptı. İthal edilen ürünlerin büyük bir çoğunluğunu ise makine-teçhizat ve elektrik-elektronik ürünleri oluşturuyordu. Bu büyük ithalat karşılığındaysa Çin'e sadece 2.6 milyar dolar ihracat yapabildik. İhraç ettiğimiz ürünler mermer, krom ve borattı. Uzmanlara göre Corona virüs hem Çin'e yaptığımız ihracatı hem de Türk turizmini olumsuz olarak etkileyecek.

Corona virüsü, dünyada ilk kez gerçekleşen bir salgın değil. 2003 yılında da yine Çin merkezli SARS krizi yaşanmıştı. O dönemlerde Çin'in dünya ekonomisine etkisi yüzde 4'tü. Şimdiyse Çin, küresel ticaretin yüzde 16'sını elinde tutuyor. Bu konuya da değinen Financial Times, Corona virüs salgınının küresel ekonomiyi SARS'a oranla daha çok sarsacağını belirtiyor. İçerisinde bulunduğumuz sürecin nasıl sonlanacağını ise kimse bilmiyor.