Çinli akıllı telefon üreticilerinin Google'dan uzaklaşmak için kolları sıvadıkları iddia edildi. Kaynaklara göre Xiaomi, vivo ve OPPO gibi firmalar, Google'dan bağımsız Android sürümleri planlıyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyaya gümrük tarifeleri uygulamaya başlaması ve özellikle Çinle yaşanan gerilimler, Çinli teknoloji şirketlerini harekete geçirmiş durumda. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Çinli akıllı telefon üreticileri, Android'den uzaklaşmak için kolları sıvadılar. Açık konuşmak gerekirse firmalar, bu noktada çok da haksız değiller.

Edinilen bilgilere göre başta Xiaomi olmak üzere OPPO, vivo ve OnePlus gibi Çinli şirketler, Google Mobil Servisleri (GMS) bulunmayan Android sürümleri geliştirmeye başladılar. Kaynaklar, taraflar arasında bir iş birliği olup olmadığının bilinmediğini, Huawei'nin de buna bir şekilde dahil olabileceğini söylüyorlar.

Şirketlerin endişesi, Huawei'nin başına gelenler!

Henüz resmî bir açıklama olmasa da Çinli teknoloji şirketlerinin böyle bir karar almasının nedeni olarak, Huawei'nin başına gelenler gösteriliyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; Donald Trump, önceki başkanlık döneminde Huawei'ye savaş açmıştı. O dönemler dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei, bugünlerde ne yazık ki eskisi gibi varlık gösteremiyor.

Android akıllı telefon dünyası, çok büyük bir dönemece gelmiş gibi görünüyor. Ancak ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin kolay kolay sona ermeyeceğini zaten biliyoruz. Hâl böyle olunca firmalar, yakın bir gelecekte akıllı telefonlarla ilgili planlarını açıklayabilirler.